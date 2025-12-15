El himno de Corea del Sur suena para Joaquín Sánchez en 'Somos Música'

Junto a No dejes de soñar en la noche de los sábados, Manu Sánchez incorpora otro programa simultáneamente en la noches de Canal Sur, Somos Música, que también ocupó la noche en los fines de semana. En esta nueva temporada se programa los lunes tras Atrápame si puedes, sobre la once

En este formato un invitado famoso comparte sus recuerdos y vivencias a través de melodías que han marcado su vida. En este regreso de Somos Música el espacio de Canal Sur reserva la sorpresa de iniciar etapa con el directivo bético y ex jugador Joaquín Sánchez. Los anfitriones de la velada son Manu, Nya de la Rubia y Luis Lara compartiendo canciones y humor con el inesperado invitado.

El pasodoble de Paco Alba El Vaporcito será uno de los temas imprescindibles de la noche para el deportista portuense, como el himno de Corea del Sur, por su pasado mundialista y el fatídico penalty ante los surcoreanos, o Un rayo de sol, tema del verano de Los Diablos.

El programa anuncia que con Joaquín "recorreremos las canciones que han acompañado su vida, desde sus inicios como niño futbolista en El Puerto de Santa María, hasta su presente, en el que continúa ligado al club de sus amores mientras desarrolla nuevas facetas en televisión y entretenimiento".

Son ilusiones, de Los Chichos o, Hasta que se seque el Malecón, con el que Joaquín revolucionó las redes sociales serán otros de los temas de la velada.

La gala de Somos Música contará con José Mercé, que abrirá el programa interpretando El Rey, una canción que conecta a Joaquín con su infancia y con su tío El Chino, figura clave en sus primeros pasos como futbolista. También le regalará Soy rebelde,, tema con el que el exjugador se identifica profundamente. Junto al cantaor, Joaquín repasará anécdotas como su supuesto fichaje por el Albacete propuesto por Lopera o su peculiar “dominio del italiano” tras su etapa en la Fiorentina. Y para sorpresa del invitado, Luis Lara le ofrecerá una divertidísima versión del Himno del Betis… en italiano.

Paco Candela, amigo cercano de Joaquín, interpretará una emotiva versión de la Nana del caballo grande de Camarón de la Isla, tema que lo une a su madre, y le dedicará además un fandango especial. Viviremos también un entrañable reencuentro con las voces de El Pelotazo, recordado programa deportivo de Canal Sur Radio. José Guerrero Yuyu, junto a Luis Lara y los imitadores Fran Ronquillo, Bienvenido Sena y Miguel Ángel Álvarez, recrearán una de esas noches radiofónicas que tantísimo hicieron reír al futbolista.

La Navidad llegará con el bailaor Antonio Fernández, El Farru, que, acompañado por su familia, regalará a Joaquín un fragmento del espectáculo Farrucos y Fernández, Navidad en Familia. Y en un momento especialmente emotivo, Carmen Saborido, cuñada del exjugador y gran cantante, interpretará junto a Nya de la Rubia las canciones que sonaron en la boda de Joaquín y Susana: Amarte es un placer y Pirata de boquita.

Otro momento de Somos Música será el recuerdo al programa de humor Saque bola, que inspirará un mano a mano inolvidable de chistes entre Joaquín y Luis Lara. Con uno de sus grupos favoritos, Los Yakis, se revivirá su fiesta de despedida como futbolista. Y para cerrar la gala, Joaquín y Manu Sánchez cantarán juntos Betis, de Silvio & Sacramento.