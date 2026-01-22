Ya hay nombre para el programa de Dani Rovira que sustituye a Marc Giró en La 1

TVE ha iniciado la campaña promocional de Al margen de todo, el nuevo espacio semanal de humor que supondrá el regreso de Dani Rovira al prime time de La 1 tras su etapa al frente de La noche D. El espacio viene a ocupar el hueco de Late Xou de Marc Giró, fichaje de La Sexta, aunque aún está por detallarse el día de emisión. El primer avance difundido por la cadena pública muestra al actor y cómico malagueño recorriendo un plató aún en fase de montaje, donde intenta colaborar con el equipo técnico sin encontrar hueco para su intervención.

Este teaser, de tono autocrítico y ligero, no desvela el contenido del formato, pero establece desde el primer momento un estilo desenfadado y reflexivo que promete diferenciarlo de otros late shows. Rovira se forjó en los monólogos, antes de dar su salto a la intepretación en el cine, y su humor unido a reflexiones personales ha marcado su trayectoria más reciente en formatos que se han podido ver en Netflix.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), fundado por Andreu Buenafuente, Al margen de todo está a la espera de su día en la parrilla tras La Revuelta, formato tanbién de esta productora catalana. Rovira una vez más desplegará su estilo y habilidades como cómico y presentador y estará acompañado por un equipo de colaboradores del ámbito de la comedia que se irán desvelando en los próximos días.

Su regreso a RTVE se produce después de colaboraciones puntuales en programas y apariciones episódicas como la de Historias para no dormir, donde protagonizaba la revisión de El aslalto junto a Inma Cuesta.

La promoción de su programa arroja esa sensación de "estar al margen", con sátira e ironía. como reclama a lo que ofrecerá como alternativa. Será una de las novedades en el prime time de La 1 en este primer trimestre del año donde llegan los talents Decomasters y Top Chef o el esperado concurso The Floor, con Chenoa, los miércoles.