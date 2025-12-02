El guantazo de Pablo Motos a El Monaguillo, un golpe de fuego

El Hormiguero tuvo este lunes de invitados al actor argentino Guillermo Francella, conocido en todo el mundo por la serie de Disney + El encargado y su siniestro personaje, y el actor y director Javier Veiga. Ambos encabezan el proyecto Playa de Lobos, película que se estrena en esta semana. Ambos relataron anécdotas del rodaje y alguna mentira dentro de uno de los juegos del programa. Francella engañó a todos hablando de cómo conoció a Woody Allen y estuvo a punto de trabajar con él.

Ya dentro de la sección de ciencia la entrega de este lunes del programa de Pablo Motos propuso un espectacular efecto especial: bofetadas de fuego, un experimento de esos que no se puede hacer en casa y que solo es para especialistas de rodajes. Se coloca la dosis justa en la mano de la sustancia combustible y al impactar en el rostro de la víctima la llamarada se convierte en una bola de fuego que se disipa en décimas de segundo.

Motos se tomó venganza contra uno de los colaboradores que a veces le saca de quicio. Le propinó un guantazo de fuego al cómico y presentador malagueño que terminaron con vellos chamuscados ambos. "Huele a barbacoa", afirmó El Monaguillo tras reponerse del impacto y de las consecuencias de la fugaz llama. No pasó a mayores la situación y a cámara superlenta las imágenes quedaron espectaculares.

En el set también estaban, protegidos también por gorros de lana para evitar que se prendiera el cabello, Marron, el encargado de la sección, y otro habitual del espacio, Luis Piedrahita, que también recibieron sopapos.

En cuestión de audiencia en este lunes estuvo reñida la rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta, el programa de Antena 3 venció en cuota, 12,2% y el de La 1, que tenía a Luis Tosar de invitado, superó en 2.000 espectadores, con 1.609.000. Un arranque de semana la mar de igualado entre los espacios de access prime time, con el añadido del millón y medio de seguidores de La isla de las tentaciones de Telecinco.