Fernando Ónega y la relación personal con sus hijas periodistas

La pérdida del veterano y curtido periodista y cronista político Fernando Ónega a los 78 años no solo deja un vacío profesional sino sobre todo familiar, con dos hijas que siguen con su legado en los medios. El que fuera director de Comunicación de Adolfo Suárez en las primeras elecciones generales, en 1977, y director de medios como el periódico Ya, la cadena Onda Cero y director de informativos en la SER o en la COPE, supo armonizar su incesante labor periodística con la atención a su familia. Especialmente con sus dos hijas mayores, también periodistas, con las que tenía un vínculo diario para hablar de la actualidad.

Sonsoles, la más mediática, ganadora del premio Planeta y conductora de las tardes de Antena 3, ha comentado en distintas entrevistas que cuando su padre le envía un whatsapp sobre algo que está ocurriendo es inevitable echarle un vistazo y sacar conclusiones de su observación. Tanto Sonsoles como Cristina, actual directora del canal 24 Horas y con una carrera vinculada sobre todo a TVE, han estado muchos años en los pasillos del Congreso. Una profesión unida a lo más palpitante de la actividad parlamentaria. Sonsoles tuvo muchos años de directo en el Congreso. Tenía que resumir en apenas un minuto para los Informativos Telecinco lo que sucedía en debates de horas. Fernando mostraba una admiración mutua hacia sus hijas.

Fernando Ónega en 2014, en la presentación de un libro sobre don Juan Carlos / EUROPA PRESS

El veterano cronista estaba encantado con que su nombre se eclipsara ante los de sus hijas. Ya no era Fernando Ónega sino que ya retirado de la labor diaria de crónicas y tertulias había pasado a ser el "padre de Sonsoles Ónega". Para la presentadora vespertina, uno de los nombres más valorados en los últimos años, tras dar el salto de Mediaset a Atresmedia, su padre suponía el "comodín de la llamada", la confirmación y el razonamiento a sus preguntas y dudas. Ambas comentaron en muchas ocasiones que su progenitor era su espejo.

Tras un primer matrimonio con Marisol Salcedo, con el fruto de sus dos hijas, en el año 2000 se casó con Ángela Rodrigo con la que tuvo un hijo, Fernando Ónega, que está dedicado a la ingeniería vinculada a la inteligencia artificial y no ha seguido los pasos de sus hermanas.

La segunda mujer del periodista dio un paso adelante en 2021 cuando Ónega necesitaba el trasplante de un riñón. Su esposa le donó uno de sus órganos para que mantuviera calidad de vida, tras complicaciones derivadas del tabaco y con una salud cardiovascular delicada. Fernando naró emocionado aquel instante en que se despertó de la intervención del riñón y vio a su mujer a su lado. "Hay que ser muy valiente y muy generoso para hacer algo así", admitía el cronista, resaltando el gesto de su esposa.

Gallego y periodista, sin tener claro en qué orden de prioridad, su familia fue un pilar en su labor profesional y a su vez como patriarca ha sido fundamental en la vocación y labor de sus hijos.