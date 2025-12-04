Fabiola Jones, de los caballos de Úbeda a los guepardos de Namibia

Fabiola Jones en el programa que se estrena esta noche en La 1

La 1 estrena hoy jueves Dra. Fabiola Jones, un recorrido por los parques nacionales africanos de la mano de una experta como esta veterinaria de Úbeda, Jaén, llamada Fabiola Quesada. Especializada en fauna salvaje tras licenciarse en Veterinaria en Córdoba, lleva decenio y medio de labor en reservas naturales para la atención de especies amenazadas y cuidado de grandes mamíferos. Fundó Wild Spirit Foundation y en su labor divulgativa aparece esta oportunidad junto a Warner de dar a concer su labor y su mundo. Dra. Fabiola Jones releva a Futuro imperfecto, tras La Revuelta, sobre las 23.00 horas.

–Si hablamos entre andaluces, usted se dedica a los “bichos”. Es decir, animales de talla respetable.

–Así es, jajaja. “Bichos”. Yo me crié en una casa con muchos animales. Para mí era normal estar rodeada de palomas, gallinas, cobayas, perros. Mis padres son amantes de la naturaleza y mi afinidad por los animales me llevaron a la vocación y pasión por la veterinaria. Tengo buenos amigos entre los animales, entre los “bichos”.

–¿Cuál fue ese animal que realmente le marcó?

–Una yegua que se llamaba Dama. Hispanoárabe. Tengo locura por los caballos. Pero desde niña siempre hablaba de África, de conocer el continente. Esa vocación se amplió cuando estaba en el instituto. Siempre me interesó la fauna salvaje aunque desarrollé un amor absoluto por los caballos.

–Estudiar Veterinaria era más que una predestinación.

–Estudié mi carrera en Córdoba y hubiera tenido todo el futuro en la medicina del caballo andaluz. Me encantaba, pero sucumbí a la llamada de África. No se puede explicar, lo llevaba en el alma. Y lo difícil no es llegar, sino quedarse. Tuve una oportunidad en Sudáfrica de trabajar en una reserva y desde el primer día me sentí en casa. Tienes que ser muy humilde, ser una esponja vacía. Hay que venir a aprender todo lo que se pueda, de todo lo posible. Me decidí emplearme a mí misma en la formación en veterinaria salvaje. Mi inglés no era perfecto, con mi acento. Me animé a afianzarme en mi vocación en África.

–¿Cómo se trabaja en una reserva?

–Centrada por completo en la labor de conservación y atención. Cada país tiene una dinámica distinta. En Namibia y Sudáfrica hay una reservas protegidas y hay zona llamemos así “de montería” y otras de safari fotográfico.

–¿Se ha llegado tarde a la labor de conservación?

–Se va mejorando mucho. Han faltado medios pero hay mucha protección de los recursos básicos.

–¿Qué nos va a contar en su programa?

–Es una mezcla de conceptos. Yo no tengo moldes. Este es un programa que tiene mucho de documental de naturaleza, porque hay mucho que aprender, yo la primera, y tiene aventura, humor, realismo. Hay tantos factores que no sabría cómo definirlo.

–Pero no es coger una cámara e ir por las planicies buscando animales a lo loco ¿no?

–El equipo se ha formado mucho. Llevo años hablando de todo esto, informando de la realidad del terreno. Cada capítulo tiene un número de mensajes y contenidos para tener una visión amplia. Desde el punto de vista veterinario voy a mostrar todo lo que se hace en favor de la fauna salvaje. No es solo cirugía, es la labor sanitaria de poblaciones enteras, de ecosistemas. Veremos rescates de pingüinos, cirugía en leones o guepardos, cómo se abordan planes antifurtivos, los programas con collares de seguimiento. Es un ámbito gigante. Acompañamos a los rangers que actúan contra la caza furtiva... Es una responsabilidad tremenda que queremos compartir.

–¿Algún animal que sea su debilidad?

–Hay que acercarse a todos ellos. De los rinocerontes pensamos que casi ni sienten ni padren. En el programa vais a ver que son muy sentimentales, que muestran mucho cariño.

-Más que nunca hay que sentir respeto por ellos, lo estamos aprendiendo por las mascotas.

–Los animales hay que respetarlos. Si uno va de chulito es cuando te expones a tener accidentes con ellos. Eso lo enseña África, debemos ser humildes con la naturales.