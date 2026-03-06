La ex ministra Cristina Garmendia deja la presidencia de Mediaset España (Telecinco y Cuatro)

La ex ministra Cristina Garmendia ha anunciado este viernes su salida voluntaria de la presidencia de Mediaset España, poniendo fin a una etapa de ocho años vinculada al grupo audiovisual. Tras un periodo de reflexión, la directiva ha decidido cerrar este capítulo, en el que los dos últimos años ejerció como máxima responsable institucional, para reorientar su carrera profesional hacia proyectos centrados en la innovación y el impacto social y económico.

Durante su mandato, Garmendia ha sido pieza clave en la consolidación de la integración de la compañía en el gigante MFE-MediaForEurope, donde confluye Mediaset España con Mediaset Italia. Bajo su liderazgo, el grupo ha afrontado una profunda reestructuración para adaptarse a los nuevos desafíos del sector digital. Pese a su marcha, mantendrá un vínculo con la casa como colaboradora en materia de innovación y conservará la representación de la firma en el patronato de la Fundación Cotec.

La trayectoria de Garmendia destaca por un perfil académico y político de alto nivel. Doctora en Ciencias Biológicas (especialidad en Genética) por el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa, realizó su tesis bajo la dirección de la mítica Margarita Salas. Su formación se completa con un MBA por el IESE, una combinación de ciencia y gestión empresarial que la convirtió en una figura de referencia en el ámbito de la biotecnología antes de dar el salto a la primera línea pública.

Su hito más relevante en la política nacional fue su labor como ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la IX Legislatura (2008-2011), bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel periodo, fue la encargada de diseñar las políticas de I+D+i en plena crisis financiera, abogando siempre por un cambio de modelo productivo basado en el conocimiento. Por su servicio al Estado, fue condecorada con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

Actualmente, además de presidir la Fundación Cotec, forma parte de consejos de administración de relevancia como el de CaixaBank y asesora a organismos internacionales como la Comisión Europea. Con su salida de Mediaset, esta emprendedora —fundadora de empresas tecnológicas como Satlantis— reafirma su intención de seguir impulsando la ciencia y la tecnología como los verdaderos motores de transformación de la sociedad española.