Eva Isanta entreabre los intentos de abuso que tuvo en sus inicios como actriz

La actriz Eva Isanta ha hablado de su trayectoria profesional con un amigo y compañero, Nacho Guerreros, en el podcast de este actor con sus entrevistas íntmas. La intérprete de origen ceutí, que comenzó en televisión en Farmacia de guardia, a principios de los 70, ha desvelado algunas de sus experiencias en el plató como los directores y actores que la ponían a prueba, buscando a que ella "cayera ante sus encantos". Isanta, que tiene 54 años, reconoce que ahora esas actitudes desencadenarían en una denuncia pero treinta, veinte años atrás, era más difícil salir adelante plantando cara a quienes pretendían favores sexuales.

Revela que era algo frecuente décadas atrás y perfila un retrato de cómo eran esos hombres que intentaban proparsarse con las actrices jóvenes que, hipotéticamente, estaban dispuestas a todo para "un papelito" y tener mayor notoriedad en el gremio. Eva Isanta señala a "directores y actores mayores, millonarios", que mostraban un interés malicioso sobre las actrices que no estaban consolidadas. "Estaba muy normalizado", recuerda.

La actriz de Ceuta lleva más de veinte años de forma ininterrumpida en primer plano gracias a las series de los heramnos Caballero. Se incorporó en la segunda temporada de Aquí no hay quien viva, como la compañera de piso de Mauri, y desde entonces no faltó a ninguna tanda de la memorable comedia de Antena 3 ni al resto de las temporadas de la prolongación en Telecinco de aquel concepto que se convirtió en La que se avecina. Como La Cuqui, la pareja de ficción de Amador (Pablo Chiapella) lleva ya más de 17 años en el proyecto. También intervino en seriales diarios como Mercado Central, en La 1 y fue jurado en Got Talent.

Eva Isanta es una de la actrices televisivas más populares en España y dio carpetazo a las malas experiencias que comenta ahora a Nacho Guerreros. "Son actores y directores que ya están muertos", no quiere revelar más de aquellos acosos. A día de hoy denunciaría comportamientos así, ahora prefiere descorrer una cortina de olvido. La grabación se hizo meses atrás y recientemente se han recuperado fragmentos en las redes sociales.