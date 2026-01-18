Todo sobre el estreno de Patricia Montero como presentadora en este nuevo formato de La 1

La 1 ha arrancado el año con el impulso de los partidos de Copa del Rey y el estreno de un nuevo talent de decoración e interiorismo que llega con la garantía de Shine Iberia (Banijay Iberia), la productora de MasterChef, de sobrada confianza para RTVE. DecoMasters aterriza en la parrilla de programación de La 1 este lunes 19 de enero, justo después de La Revuelta. Patricia Montero se pone a los mandos del nuevo talent en el que diez parejas de celebrities se enfrentarán a espectaculares desafíos de interiorismo, con espacios y clientes reales.

Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; Antonio Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López; King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, los componentes del dúo musical Gemeliers, son las diez parejas de rostros conocidos que lucharán por la victoria final. Solo una de ellas conquistará el título DecoMasters y conseguirá un premio de 50.000 euros que tendrán que donar a una ONG.

Junto a la maestra de ceremonias, la actriz y presentadora Patricia Montero, estarán dos jueces de reconocido prestigio en el sector del interiorismo y la decoración. El multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst, Marta Riopérez. Además, en cada programa recibirán la visita de profesionales destacados del sector.

Cada entrega constará de dos partes: una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes.

En la primera prueba, Javier pedirá renovar dos salones similares en su casa familiar, ya que su padre falleció hace poco y necesita un cambio radical para que su madre pueda comenzar una nueva etapa. Para realizar este proyecto, cada equipo dispondrá de un presupuesto de 4.500 euros para cada salón. A la hora de tomar su primera decisión, el jurado contará con la ayuda del artista y diseñador Jaime Hayón, galardonado con el Premio Nacional de Diseño 2021.

En la prueba de eliminación, las parejas que estén en la cuerda floja tendrán que transformar los dormitorios de los cuatro hijos de Álex, un padre separado, con un presupuesto de 1.500 euros por habitación. Cada pareja deberá convertir el dormitorio es un espacio acogedor y funcional. La interiorista Marta de la Rica, una de las más destacadas de nuestro país, prestará su ayuda al jurado en la primera prueba de eliminación.