Elecciones en 'El Hormiguero', el compañero de piso, con quién organizaría un atraco Juanma Moreno

Cómo en otras ocasiones tratándose de políticos, Pablo Motos puso a prueba a su invitado en El Hormiguero, este lunes el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, para que le adjudicara un cartel personal a cada uno de los seis líderes presentados en maniquí en el plató. Un juego al que se han sometido otros invitados de este perfil para que así muestren su aprecio personal, sus tirrias y se dejen caer con alguna alusión maliciosa.

Bonilla, que ha sido afable y ha marcado límites de corrección durante su hora de entrevista, no tuvo margen de concesión a quienes con quienes no tiene afinidad. Con los seis carteles sobre la mesa, sin saber de antemano los supuestos, se presentaron las siete efigies: Gabriel Rufián, María Jesús Montero Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Salvador Abascal e Isabel Díaz Ayuso.

Sobre a quién le confiaría la cuerda para hacer puentig, el presidente andaluz colocó el rótulo a su líder, al popular Feijóo, con quien tiene tanta confianza como para poner su vida en manos de él. "Es amigo y seguro que no me deja tirado", subrayaba en lo de "amigo", que ya lo había pronunciado anteriormente durante la charla.

¿A quién no le dejaría las llaves de su casa si tuviera que ausentarse durante un mes? Con un chiste un tanto forzado, le entregó el cartel a Abascal, "no vaya que se radicalice mi casa".

Para irse de fiesta, tal vez a la próxima feria de Madrilucía, Bonilla no dudó, se iría "con Isabel". Con la presidente madrileña, con la que quiso mostrar toda su conexión.

¿Con quién compartiría piso? (sabiendo que el domigo es largo, le recordó Motos). En este caso se fue hacia Gabriel Rufián. "Sí, porque como es independentista seguro que se independencia (sic) y me deja la casa para mí solo".

Para "planear un atraco" el destinatario era evidente: el presidente Pedro Sánchez. "Está muy claro, para atracar, bien pensao, bien maquinao, el presidente".

En lo que es como confidente ideal, Moreno Bonilla dijo que para contarle sus problemas nada mejor que su adversaria política, María Jesús Montero. "Para contarle así los problemas de Andalucía porque todavía no se ha enterado muy bien de todos los problemas de Andalucía", en un retazo de humor malajoso, como entenderíamos los andaluces. Le faltó una mijita de arte para estas justificaciones y sobre todo en esta en particular. Y para ir a medias con un negocio, la vicepresidenta Yolanda Díaz, "que como va a dejar la política va a tener más tiempo".

Relajándose incluso en el acento, con estos acertijos puso punto final El Hormiguero de este lunes.