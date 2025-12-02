El destino en una nueva plataforma de este canal de la TDT que dejará de emitir a finales de año

La TDT contemplará un cambio en la medianoche del 1 de enero. Tras las uvas llegará un nuevo canal a la TDT, Squirrel 2 (no es el nombre definitivo para este canal de ficciones), relevando a una cadena de similiar perfil, Paramount Network.

Este canal migra a un plataforma en streaming del grupo. Paramount Network ha estado en la TDT durante trece años, reponiendo algunas series muy seguidas por el público de varias generaciones como Colombo o Miss Marple.

Durante este mes el canal de series y películas de Paramount podrá verse en abierto y a la vez en su nuevo destino: la plataforma Pluto TV. Es también gratuita, por lo que sus espectadores habituales no tienen que hacer desembolso para seguir sus contenidos, y se puede encontrar en el catálogo on line de los televisores y también en internet. Paramount Network de Pluto ha comenzado a emitir de este lunes en la plataforma mientras prosigue en la TDT. El 31 de diciembre dirá adiós como sucedió con Disney Channel, el pasado 6 de enero, relevado por Squirrel, y Gol Play, que en verano fue sustituido por Veo 7.

En Pluto TV los usuarios también podrán ver bajo demanda los contenidos de Paramount Network, en una reestructuración de la oferta televisiva mundial de Paramount Skydance tras su fusión con Skydance Media. La compañía, que ha dado de baja a los canales temáticos de MTV, prioriza los contenidos de sus plataformas digitales como Pluto TV y, en pago en distintos territorios, Paramount+, para recortar costes y adaptarse al auge del consumo en streaming.

Cómo es la nueva parrilla de Paramount Network

La serie 'Los misterios de Murdoch' / Paramount

La programación de Paramount Network en próximas semanas seguirá como hasta ahora. A primera hora, la serie de investigación Constance Meyer y la detectivesca Los asesinatos de Midsomer. La sobremesa y tardes se dedican a otros contenidos de detectives clasicos, Agatha Christie: Poirot & Miss Marple y Los Misterios de Murdoch; con las noches dedicadas al cine y los fines de semana temáticos. Los ciclos previstos por ahora son Noches del director (lunes, a partir de las 22.00); Martes letal de acción; Cine con estrella (miércoles, 22:00); Risotas de comedia (jueves, 22:00 ); y ¡Nos van a pillar!, de suspense (viernes, 22h). Algunos títulos como las series Yellowstone o Atrapa a un ladrón también estarán bajo demanda dentro de Pluto TV.

En Pluto TV hay más de un centenar de canales temáticos dedicados entre otros a series como South Park, Blue Bloods, Curro Jiménez y el recién incorporado canal Cheers, dedicado exclusivamente a episodios continuos de las primeras cinco temporadas de la premiada telecomedia de finales de los 80.