Todo lo que debes saber sobre ‘Camino a Arcadia’ y el regreso de Paula Echevarría a la ficción

Camino a Arcadia es la gran apuesta otoñal de SkyShowtime. La producción de Secuoya Studios, grabada en Canarias, está protagonizada por William Levy y Paula Echevarría, dos actores que coinciden por primera vez en la pequeña pantalla en una ficción que combina pasión, drama, amor y suspense. William Levy, que también ejerce como productor ejecutivo, encarna a Pablo, un hombre que huye de su pasado en México y encuentra su refugio ideal en Arcadia, un pequeño pueblo costero de Canarias donde trabaja de monitor deportivo. Por su parte, Paula Echevarría interpreta a Irene, una empresaria hostelera que se enamora perdidamente de Pablo, pese a todas las adversidades que se cruzan en el camino de ambos.

La serie narra la historia de Pablo, que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad en Arcadia. Nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado. Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno. Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó tirada, nunca le ha perdonado. Ella vuelve dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido en Arcadia.

William Levy y Paula Echevarría han congeniado a la perfección en Camino a Arcadia. “La primera vez que trabajamos juntos y nos conocimos personalmente. Tuve la suerte de trabajar con ella. Paula es una gran compañera de trabajo. Tiene mucho talento, es una gran mujer. Todo el tiempo transmitía una energía especial y única, todo el tiempo riéndose, alegre, escuchando música”, ha destacado el actor. “Nos ha ido bien, no nos hemos matado”, ha bromeado la que fuera actriz de Velvet.

Ambos quedaron prendados con la primera lectura de guion del proyecto. “Nos encantó y hablo por los dos porque ya hemos escuchado las versiones 200 veces. Todo el proyecto en sí, no solo el guion, el reparto, el hecho de estar en Canarias, el equipo de Secuoya, todo era súper positivo y favorable”, ha comentado Paula.

Precisamente, la actriz regresa a la ficción de la mano de Camino a Arcadia. Hace unos años pudimos verla en series como Velvet o Los nuestros 2. “La vuelta en el momento que lo necesitaba y con un proyecto que me hizo muy feliz. Hacía mucho tiempo que no me dedicaba a la ficción. Estaba con una energía desbordante y con muchas ganas de volver. Fue un rodaje fácil dentro de lo que cabe, rodar en Canarias con un equipo súper implicado para que todo saliera bien. Hemos creado una microfamilia estupenda y ha sido la mejor manera para volver”, ha asegurado.

SkyShowtime estrena este lunes los tres primeros episodios de Camino a Arcadia, mientras que los restantes se lanzarán uno cada semana.