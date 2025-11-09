David Delfin, cicatrices y psicoanálisis en su documental en 'Imprescindibles'

La 2 estrena a las 21.30 en Imprescindibles la entrega biográfica David Delfín. Muestra tu herida. Es un documental dirigido por Ángela Gallardo, César Vallejo y Rafael Muñoz que llega a las casas tras su reciente proyección en pantalla granda en la Seminci.

Esta obra profundiza en la vida y el legado del diseñador malagueño, fallecido en 2017 a los 49 años, revelando a un creador polifacético cuya obra trascendía la pasarela para dialogar con el arte, la música, la literatura y el psicoanálisis.

A través de un enfoque histórico y emotivo, el reportaje desentraña las obsesiones, miedos y pasiones de Delfín, posicionándolo no como mero estilista, sino como un catalizador de la contracultura post-Movida en un Madrid efervescente que fomentaba las vanguardias artísticas.

El documental traza un arco narrativo desde la infancia de Delfín en Marbella hasta su consagración en la escena madrileña, culminando en los meses finales marcados por una enfermedad implacable que lo consumió.

Con la colaboración esencial de familiares y amigos cercanos, como su pareja Pablo Sáez, y figuras de su círculo íntimo, el relato se construye sobre más de 80 horas de material inédito, incluyendo archivos personales de Diego Postigo, amigo y colaborador, con testimonios y apariciones públicas. Así, el archivo de RTVE aporta apariciones sorprendentes del diseñador, con una entrevista inédita realizada por Daniel Borrás para Vogue, acompañada de las fotografías de captadas por Sáez con la cicatriz en la cabeza de Delfín. Esa entrevista se revela por primera vez en audio, ofreciendo una capa de vulnerabilidad.

El filme incorpora grabaciones en el Museo del Traje y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, enriqueciendo el análisis con perspectivas expertas. Entre ellas destaca el testimonio del crítico Fernando Castro Flórez, quien disecciona las conexiones interdisciplinarias de la obra de Delfín desde sus influencias literarias hasta su subversiones psicoanalíticas en la moda, con alguna de sus polémicas, y memorables, colecciones.

La banda sonora, compuesta por Diego Postigo, culmina con una versión conmovedora de Beauty in Vogue interpretada por su hija Dora, un homenaje póstumo a la canción que Postigo y Bimba Bosé, musa y amiga de Delfín, compusieron en su honor, tejiendo un hilo emocional que une generaciones.Idea original de Rafael Muñoz, coordinador de temas culturales en RTVE Play, académico fundador de la Academia de la Moda Española y experto en moda y cine, David Delfín. Muestra tu herida trasciende la biografía convencional para examinar cómo el diseñador reconfiguró la identidad española en la moda, desafiando tabúes y elevando lo marginal a lo sublime.

En un contexto donde la posmodernidad madrileña aún resuena, este documental no solo rescata un legado subestimado, sino que invita a reflexionar sobre el poder transformador del arte en tiempos de crisis personal y colectiva, consolidándose como un testimonio esencial para entender la evolución cultural de España en las últimas décadas.