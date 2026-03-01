Los datos de audiencia de la TV en febrero, las sorpresas y las tendencias

Para resumir las audiencias a nivel nacional, ha sido un febrero televisivo sin cambios ni sobresaltos. Antena 3 no toca techo y sigue creciendo con un 13,1% (3 décimas más que el mes anterior). Tal y como hizo en diciembre y en enero, la cadena principal de Atresmedia vuelve a subir y se convierte un mes más en el canal más visto de la televisión española. Su dominio hegemónico va camino de cumplir el primer lustro ininterrumpido y lo que llama la atención es su falta de desgaste en estos momentos. Antena 3 no acusa estar en la cima, sino que amplía distancias con sus perseguidores a medida que pasan los meses.

El empuje de TVE, dotada de todo el presupuesto gubernamental posible, no es suficiente. La 1, pese al ingente gasto público en programación y contenidos, no logra superar a la cadena de Atresmedia. En este mes de febrero patina con los estrenos de Decomasters y Top Chef y en parte se estrella con la edición del Benidorm Fest sin el respaldo de Eurovisión. Mucha inversión para tan poco resultado que, al final, va a cuenta de todos los ciudadanos. La 1 luce un 12,2%, subida interanual pero insuficiente en su tendencia reciente, repitiendo su dato de enero. Sí que pueden celebrar en TVE los datos de los partidos de Copa del Rey, aunque no le sirvan siquiera para recortar distancias con Antena 3.

En la parte baja, Telecinco continúa con su particular penitencia. Registra el peor febrero de su historia y sigue sin ver la luz al final del túnel con un 8,8%. Casados a primera vista y GH Dúo son dos luces en medio de la oscuridad a las que aferrarse, aunque sirven de poco. Mucho trabajo por delante, aún.

Mejor pintan las cosas para el segundo canal de Mediaset, Cuatro, que ha crecido en audiencia en los últimos tiempos. Le plantan cara a La Sexta. Ambas cadenas se baten en duelo con un 6,1% de audiencia, datos que dependen de la actualidad en primera línea. La 2 se sitúa en un 3,2%, 1 décima menos que en enero.

Y a nivel de informativos Antena 3 Noticias no tiene rival. Los noticiarios de Sandra Golpe, a la hora de comer, y de Vicente Vallés, en prime time, arrasan con casi 2,5 millones de espectadores cada edición, prácticamente el doble que el Telediario de La 1 y a años luz de los informativos de Telecinco que urgen una rápida renovación. Sueños de Libertad (Antena 3) es la serie más vista del mes de febrero, con Perdiendo el juicio, también de Antena 3, liderando en prime time. Y en cuanto a programas, encabezan El Hormiguero y Pasapalabra, con su bote de récord.