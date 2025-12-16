Cristina, la sevillana ganadora de 'Operación Triunfo 2025', surgida de Canal Sur

De Operación Triunfo 2025, los lunes en Prime Video, con un canal 24 Horas, se lamentaba que faltaba sorpresa y gancho entre unos alumnos que llegaban con demasiadas lecciones aprendidas. La ganadora era un soplo de aire fresco en las galas y lo ha demostrado una vez más en la final. Cristina ha sido la vencedora. Cristina Sánchez Lora, de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, a sus 19 años se ha impuesto con relevancia en el talent musical y de nuevo las voces andaluzas han destacado, como ya pasó desde la primera edición, con la granadina Rosa. De

Cristina Lora había surgido de la cantera de Canal Sur y sus primeras apariciones fueron hace algo más de diez años en Menuda noche, en la segunda andadura que tuvo el programa nocturno de Juan y Medio. También, como Cris Sánchez, participó en Tierra de talento. Lo de llegar y triunfar en OT no ha sido fruto de la improvisación.

Ha llegado al formato de Gestmusic con humildad, sin asumir que era profesional, por lo que ha ido creciendo durante las semanas, ganándose el afecto de la audiencia (menor que en otros años, sí) y que ha visto en la de Mairena una voz personal y un talento para ser una artista 360 sobre el escenario.

Fue elegida como favorita del público en tres noches y en solo una ocasión estuvo al filo de la expulsión, siendo salvada con creces.

Este lunes se celebraba esa final con la presencia de Cristina junto Olivia, Tinho, Guille Toledano y Claudia Arenas. El tema coral de apertura fue el popular Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral, un canto a la amistad para cerrar las semanas de convivencia.

La ganadora sevilla es una apasionada de Eurovisión y de ahí que eligiera La noia, de la italiana Angelina Mango para ponerse en primer plano, con baile y energía.

Claudia Arenas versionó la potente Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, con el estilo de Nathy Peluso. Buille Toledano defendió Haz conmigo lo que quieras de Walls. Tinho brilló con Lose Control de Teddy Swims, y Olivia, It's All Coming Back To Me Now de Celine Dion.

La votación del público eliminó a Claudia Arenas y Guille Toledano.

En la terna final Cristina, Olivia y Tinho repitieron sus temas de la Gala 0, para comprobar la evolución. Cristina emocionó con My Baby Just Cares for Me de Nina Simone y fue lo que ya confirmó su primer puesto. Olivia cantó Break Free de Ariana Grande y Tinho cerró con Hold the Line de Toto.

Mientras se decidia el veredicto final los 16 concursantes se reunieron con el himno de la edición, Ese lugar, compuesto por ellos mismos y lanzado el pasado día 1.

La gala conducida por Chenoa, siempre eficaz, contó con la presencia de Naiara (la ganadora de OT 2023), que fue quien entregó el cheque de 100.000 euros para Cristina, con el 46,3% de loa votos, con Olivia segunda, 301,% y Tinho, tercero con 23,6%.

El jurado de esta edición contaba con el artista isleño Abraham Mateo junto a Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh; el compositor Guille Milkyway (La Casa Azul) y Cris Regatero.