Desde ‘Crematorio’, como ha cambiado la ficción

La serie ‘Crematorio’, basada en la novela de Rafael Chirbes, fue estrenada el 7 de marzo de 2011. Producida por Movistar, sus 8 capítulos que consumimos semana a semana como lo que eran, verdadero caviar televisivo, abrieron un nuevo paradigma en la era de la ficción nacional. Hasta entonces hubo un dique que impedía a las cadenas producir ‘con alegría’. ¿Obedecía a la crisis económica? No estaban las plataformas, pero las cadenas en abierto lograban audiencias millonarias con las que hoy no soñarían. ¿Por qué se producía a cuentagotas? Han pasado apenas trece años y parece que hablamos de la prehistoria en la historia de la ficción.

En la actualidad, los estrenos de series se suceden en cascada. Todos los meses, todas las semanas se simultanean títulos nuevos de producción propia. Teniendo en cuenta hasta dónde ha subido la inflación en la última década, cómo se elevan los costes de los salarios y los presupuestos de cualquier estreno de tipo medio, no dejamos de preguntarnos dónde está el secreto para que las empresas que los hacen posibles no quiebren. De dónde salen las ganancias. Si yo reúno euro a euro las cuotas de X abonados para hacerme con un capital y lo dilapido a manos llenas rodaje tras rodaje, ¿dónde queda mi beneficio? A esto habría que añadir los muy discutibles modos de consumo de estas series, que los espectadores ven con total impunidad a más velocidad de la que fueron concebidas por los directores, y en cuentas de la que no son titulares y que por tanto no abonan.

En definitiva, que todo tiene los síntomas de ser una burbuja. No olvidemos aquella fecha de referencia: ‘Crematorio’ se estrenó en marzo de 2011, y entonces el horizonte asemejaba un erial. ¿Regresaremos a él tras la cremación?