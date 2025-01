La confesión de amor de Lolita por Juan y Medio en directo retumba en Telecinco

La pareja de Lolita y Juan y Medio tuvo sus rescoldos de amor que han reaparecido este martes en TardeAR, con Ana Rosa Quintana. La actriz y cantante analizó las palabras de afectuoso recuerdo que el presentador de Canal Sur tuvo con ella en la entrevista con Jordi Évole. La hija de Lola Flores ya venía en el programa de Telecinco con un momento tenso tras responder a José Manuel Díaz-Patón, novio de Agatha Ruiz de la Prada, por las palabras de la diseñadora a quien le ha menospreciado diciendo que sus críticas tenían la intención "para hacerse famosa". Lolita se ha encendido por esta réplica innecesaria: “Cuando usted se vuelva a dirigir a mí, hágalo como excelentísima señora”, le ha recriminado por su menosprecio. Juan y Medio, con humor a través de la videollamada tras acabar su programa de hoy en Canal Sur, ha agradecido que se desahogara de esa forma anteriormente para hablar posteriormente de él y tratarle tan bien.

Lolita y Juan dejaron de ser pareja aunque el presentador reconoce que no tuvieron una separación efectiva así que el ofrecimiento de ella "a coincidir en un futuro" él lo recoge. La puerta del amor sigue entreabierta por lo que pueden volver en cualquier momento "Un hilo que no se va a romper nunca", reconoció. La hija de Lolita, Elena Furiase, le llama de forma cariñosa "padrastro", porque cuando era pareja de su madre se reía mucho en familia. Lolita a su vez ha evocado que cuando estaban juntos ella era "más celosa" y estaba ocupada de sus dos hijos, pero nunca tuvo una relación traumática con el almeriense. Por su encaje y humor tal vez es difícil. "No soy rencoroso", ha sido su despedida en TardeAR.

Es curioso que en Telecinco, donde se prohibió que se ofrecieran imágenes de sus programas en La Sexta mediante resolución judicial en este martes se extendiera durante largo tiempo sobre unas declaraciones en Lo de Évole, emitiendo fragmentos de la charla con Juan y Medio. Lolita será la protagonista este próximo domingo en el espacio de La Sexta y ya ha anunciado que hablará de Juan y Medio, lo que ha despertado la curiosidad de quien fuera su amor. Ambos están dispuestos "a coincidir" cuando llegue el momento. Tiene vida y oportunidades por delante para retomar lo que tienen pendiente en el corazón.