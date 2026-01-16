Comunicado de última hora de Julio Iglesias: el cantante desmiente todo y advierte con sus abogados

El cantante Julio Iglesias ha emitido su primero comunicado oficial a raíz de las acusaciones de presuntos delitos sexuales contra exempleadas de su casa. Es la primera reacción tras conocerse que el artista cuenta con un equipo de abogados firme para iniciar su defensa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesales contra Julio Iglesias tras una denuncia presentada el 5 de enero de 2026 por dos exempleadas, bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, que lo acusan de presuntos delitos de acoso y abuso sexual, trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, y lesiones, ocurridos en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

La denuncia, asesorada por la ONG Women's Link Worldwide, se basa en testimonios que describen un ambiente coercitivo y de abuso sistemático durante su empleo como trabajadoras domésticas, lo que ha llevado a la Fiscalía a citarlas como testigos protegidas para tomarles declaración.

El propio cantante ha recurrido a su publicación de cabecera, '¡Hola!', y ha respondido con este comunicado oficial: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

El cantante es tajante: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", lamenta y agradece Iglesias.

Para su defensa, Iglesias ha contratado al prestigioso penalista José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y socio fundador del despacho Choclán Abogados, conocido por representar a figuras como el comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, al futbolista Cristiano Ronaldo en procedimientos fiscales en nuestro país, a Corinna Larsen en el caso Villarejo y al propio hermano del cantante, Carlos Iglesias, en una deuda al fisco.

El entorno del artista mantiene un silencio institucional, aunque fuentes cercanas niegan categóricamente los hechos y destacan que Iglesias prepara una respuesta exhaustiva para aclarar las circunstancias reales. El caso, aún en fase secreta y preprocesal, ha generado división en la opinión pública, con defensas de la presunción de inocencia por parte de figuras políticas como la presidente madrileña Díaz Ayuso y llamadas a una investigación desde el Gobierno.