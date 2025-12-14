Todas las claves de esta serie de ciencia ficción de Atresmedia que regresa para salvar la Navidad

Luis Fernández y Ana Fernández regresan a ‘Los Protegidos’ en una nueva tanda de capítulos en los que tendrán que hacer frente a una nueva amenaza.

Atresplayer estrena este domingo 14 de diciembre la serie Los Protegidos: Un nuevo poder, título que llevan los cinco nuevos capítulos de la saga de ciencia ficción. Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo. El elenco de la serie lo completan Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials, que continuarán en la serie.

Además, Elena Furiase se une al elenco de la ficción en esta nueva temporada para ponerse en la piel de una agente de policía. Junto a ella, se incorporan también Joan Solé, Pablo Grifé, Alba Ribas, Raúl Sanz y José Luis Alcobendas.

En Los Protegidos: Un nuevo poder un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Max, un joven con un poder inédito en la serie, utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad, mientras los protagonistas se enfrentan a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad.

Esta nueva temporada contará con la colaboración especial de Angie Cepeda, que regresa al universo de la ficción para volver a dar vida a Jimena. Junto a Jimena, regresa Blanca, su hija, interpretada en esta ocasión por Elvira Lara. Tras años escondida por el temor a una visión que predecía la muerte de los Castillo, Blanca ha aprendido a controlar sus poderes y será clave para ayudar a la familia a salvar la Navidad.

Luis Fernández y Ana Fernández han desgranado algunas de las claves de la nueva temporada de la serie. “Ha sido fantástico como siempre que vuelvo a Los Protegidos. Es una zona de confort, todos somos una familia, nos llevamos muy bien y cada vez que nos llaman siempre volvemos todos”, ha comentado Ana.

Luis se ha referido a la evolución personal de Culebra, su personaje en la serie. “Esta vez Culebra ha tenido un trabajo personal que está muy marcado y definido gracias al guion. Estoy muy contento con la evolución de mi personaje, ya que no queríamos que se quedara estancado. Vais a poder ver un cambio bastante notable a la hora de la compresión con su hija y su mujer. Esta temporada es la que más se puede llegar a parecer a los inicios de la serie”, ha explicado.

Sandra y Culebra, dos personajes icónicos que regresan a la pequeña pantalla. / ATRESMEDIA

Los protagonistas de la serie han hablado de cómo será su relación en esta nueva etapa. “Ellos están en un punto de madurez en el que han dejado a un lado sus peleas y discusiones. En esta temporada hay algo más importante que discutir que es lo que le está pasando a su hija. Su relación a nivel emocional es súper estable”, ha dicho Ana. “Es distinta. Es una relación más fraternal y paternal. La gente va a notar un cambio evidente en la relación de Sandra y Culebra”, ha replicado Luis.

Culebra y Sandra han resultado claves para el desarrollo de sus carreras profesionales. “Los Protegidos fue mi lanzamiento a nivel nacional y fenómeno fan. A pesar de estar en series tan importantes como Las chicas del cable, siempre ha estado presente el personaje de Sandra”, ha señalada Ana. “Fue el inicio de mi carrera profesional como actor. Culebra me ha aportado mucho más que yo a él”, ha zanjado Luis.