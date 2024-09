'Cómo cazar a un monstruo', el reportero que desenmascaró al pederasta que esquivaba la cárcel

La plataforma Prime Video acaba de incorporar la docuserie Cómo cazar a un monstruo. Un proyecto con un enfoque distinto y una historia con rasgos personales de su autor, Carles Tamayo, que conocía desde su niñez al monstruo, al abusador pederasta Lluís Gros, que a sus 74 años estaba condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales a menores en la localidad barcelonesa de Masnou, donde regentaba un cine. Gros se sentía impune, sin verse obligado a ir a la cárcel y aunque sus delitos van de 2007 a 2011 estaba la incógnita desde cuándo se remonta este comportamiento y de cuántos menores abusó anteriormente.

"Era una persona que yo conocía desde que era pequeño y a mí realmente me había ayudado. Yo quiero ser director de cine y de pequeño hacía cortos y de repente el tipo los ponía en el cine y los proyectaba y a mí eso me hacía mucha ilusión. Luego me iba gratis al cine... él igual pensaba que yo le debía algo", reflexiona sobre la aceptación para que Gros fuera grabado.

Tamayo contacta con él y conoce de su voz su versión pero de paso presenta el espectador el grado de cinismo y sucia astucia del condenado, que es lo que viene a relatar su documental, en una persecución hasta que los Mossos pudieron dar con él. Gros pensaba que aquel niño que aparentaba proteger iba a limpiar su imagen y el resultado es el cruel aguafuerte de un tipo que se vino aprovechando de la buena fe de decenas de familia. Cómo cazar a un monstruo relata de forma diferente el retrato de un psicópata y de ahí el interés de productor de Bambú, Ramón Campos, para respaldar este trabajo del joven reportero y con él, criticar cómo el sistema se muestra vulnerable ante criminales así.

Ambos presentaron en el reciente FesTVal esta serie documental de Prime Video. "Cuando yo empecé mi objetivo no era tanto hacer un documental, que al final era lo que él me pedía, sino intentar entender por qué ese tipo estaba libre, que era lo que me pedían los afectados", explica Tamayo a este periódico sobre el origen de este proyecto que nació como piezas en Youtube. "Se ha hecho en previa colaboración con los afectados, cuando salió la sentencia firme, pasó un mes y ese hombre no entraba a la cárcel. me dijeron queda con él, a ver por qué está libre", detalla. En su contacto con el monstruo el reportero quería saber quién le protegía y saber más: en qué colegios y cines había estado, antes del de Masnou, donde lo conoció, para ampliar el negro historial de delitos. "Al inicio de la entrevista, en el coche, pensé que lo de Gros no daba sólo para guardarlo en el disco duro, era una sarta de mentiras", observó Tamayo, que encontró a raíz de su labor en Youtube el apoyo de Ramón Campos, quien resalta la valentía y talento del reportero.

"Tenía que quedar claro que es que es un criminal, que además está condenado y que debería estar en la cárcel y no lo está. Hacer un documental de acción me parecía patético porque no hay ápice de duda de que este hombre es culpable", expone el reportero, que se veía sorprendido cuando el abusador lo intentaba esquivar al darse cuenta de que su antiguo pupilo no iba a blanquearle la imagen. "No voy a blanquear un tipo que ha cometido tales atrocidades", aclara Tamayo y que fue lo primero que le respondió ya que Gros se escuda en que es un anciano inocente y rechaza las denuncias que están totalmente documentadas. El criminal pensaba que no iba a tener consecuencias su comportamiento al tener ya 74 años. En Masnou era conocido y querido, no todas las familias sabían hasta ese momento la auténtica cara del pederasta.