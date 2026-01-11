La cantautora Mari Trini: Una figura para redescubrir y reclamar

La 2 recupera a las 21.00 horas el documental Yo soy Mari Trini, perteneciente a Imprescindibles, dirigido por Alicia de la Cruz y Chema de la Torre, y estrenado en diciembre de 2024. La semblanza de la cantante fallecida en 2009 describe la figura de la cantautora murciana. María Trinidad Pérez de Miravete Mille nació en Caravaca de la Cruz en 1947 y dejó su sello en la música comercial del tardofranquismo.

Con un enfoque en su trayectoria artística y su rol como voz transformadora, el documental recorre su vida a través de imágenes de archivo inéditas, entrevistas y testimonios que destacan su influencia en una sociedad en transición hacia la modernidad.

Nacida en el seno de una familia acomodada, sufrió de niña una grave nefritis que la mantuvo en cama hasta los 14 años, período de aislamiento que moldeó su sensibilidad. Con 8 años escribió su primera canción gracias a una guitarra regalada por su madrina.

Tras conocer al cineasta Nicholas Ray en Madrid, quien se convirtió en su mentor y manager, se trasladó a Londres y luego a París, donde grabó sus primeros discos en francés, con influencia de la chanson (Brel, Piaf, Gainsbourg, Aznavour). Regresó a España en 1970, firmó con RCA y, en 1971, publicó Amores (Hispavox), un álbum que revolucionó el mercado al ser íntegramente compuesto por ella. La canción que dio título al álbum está entre las 50 mejores canciones en castellano. Con Yo no soy esa se convirtieron en himnos de libertad y empoderamiento femenino.

Con 27 álbumes publicados y más de 10 millones de discos vendidos, Mari Trini se consolidó como una de las artistas españolas más prolíficas y respetadas de los 70 y 80. Sus canciones, íntimas y confesionales, abordaban el amor, la desilusión o la independencia en un contexto de represión social.

Otros éxistos como Una estrella en mi jardín, Cuando me acaricia o Yo confieso, definieron su estilo acústico y una voz muy personal. Su figura no terminó de ser valorada para sus coetáneos y ha sido redescubierta por las nuevas generaciones.