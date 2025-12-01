Estos dos canales de cine español se suman a Movistar Plus + con el catálogo de FlixOlé

A partir de este 2 de diciembre la plataforma FlixOlé da un salto definitivo dentro de Movistar Plus+: todos los clientes de MiMovistar que tengan activo el paquete Movistar Plus+ (y los que lo tuvieran en tarifas comerciales anteriores) accederán sin coste adicional al catálogo más completo de cine español que existe en streaming.

Además, la plataforma estrenará ese mismo día dos canales lineales exclusivos integrados en la guía de Movistar Plus+, convirtiendo el descodificador en la ventana más cómoda para disfrutar de nuestro cine sin tener que salir de la interfaz principal. El acceso será directo: desde el menú de Movistar Plus+ se entrará a FlixOlé como si fuera una sección nativa, sin descargar apps ni cambiar de dispositivo. Los usuarios encontrarán desde los clásicos restaurados en 4K como Surcos, Muerte de un ciclista, Viridiana, La caza o Furtivos, junto a otros títulos innovadores de nuestro cine como El espíritu de la colmena, El cebo o ¿Quién puede matar a un niño?, pasando por colecciones completas de adictivos géneros como el cine quinqui, fantaterror, landismo, folclóricas y comedias populares.

La oferta de FlixOlé se completa con cine español reciente (El día de la bestia, Mar adentro, Lucía y el sexo, AzulOscuroCasiNegro, Isla Bonita…) y una selección internacional de lujo: Ciudadano Kane, Sospecha, Ladrón de bicicletas, La dolce vita, Fort Apache o Por un puñado de dólares.

“Integrarnos al 100 % en Movistar Plus+ es el paso natural para que el cine español llegue de verdad a todos los hogares”, explica Enrique Cerezo, fundador de FlixOlé. “Además, los dos nuevos canales lineales permitirán disfrutar de nuestras películas como en los viejos tiempos: sentarse delante del televisor y dejarse sorprender”, añade.

Por su parte, Ismael Calleja, director de alianzas de Movistar Plus+, subraya que “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por el patrimonio cinematográfico nacional y amplía todavía más la oferta de valor para nuestros clientes. Con FlixOlé integrado y dos canales propios, Movistar Plus+ se convierte en el mayor escaparate del cine español que hay hoy en España”.Los dos nuevos canales exclusivos de cine español de FlixOlé ya tienen dial asignado:

Canal FlixOlé 1 (dial 28): programación 24 horas dedicada íntegramente al cine español, desde éxitos comerciales como El calzonazos o Verano 70 hasta cine de autor como El buen amor, Distrito quinto o Tango, sin olvidar títulos modernos como El maestro de esgrima o La daga de Rasputín.

Canal FlixOlé 2 (dial 29): temática rotativa mensual con ciclos de clásicos en blanco y negro (El verdugo, Orgullo, Locura de amor), comedias de los 60-70, musicales con Lola Flores, Carmen Sevilla o Sara Montiel, westerns spaghetti y especiales de género.

Con esta ampliación, Movistar Plus+ no solo suma miles de títulos bajo demanda, sino que recupera la experiencia de la programación lineal dedicada al cine español, algo que no tenía equivalente en ninguna otra plataforma del mercado nacional.

El 2 de diciembre Movistar Plus + se convierte en la filmoteca más grande de nuestro país.