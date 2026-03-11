Bertín Osborne ficha por Antena 3 y compartirá programa con su hija Eugenia

Atresmedia ha cerrado un acuerdo con Bertín Osborne para su regreso a la televisión nacional como conductor de un nuevo formato de entretenimiento. En principio este proyecto lo podrá compatibilizar con El show de Bertín, formato de Proamagna inamovible en los viernes en Canal Sur. Ya cuando se ausentó por su etapa en Tu cara me suena el jerezano cedió su lugar a El Cordobés para reincorporarse nada más acabar en el talent musical.

Osborne, necesitado de ingresos como es conocido, volverá a Antena 3 con un formato propio de la mano de su hija, Eugenia Ortiz. Este es el primer espacio que presenta Bertín en Atresmedia desde 2002, cuando condujo Verano Noche. Posteriormente regresó a La 1 para las entrevistas de En la tuya o en la mía que pasó a Telecinco como Mi casa es la tuya, formatos de Proamagna. Para Atresmedia desarrollará Parent’s Evening, formato británico de la ITV, cuya filial española (que elabora Pasapalabra) producirá el concurso. En este programa distintos famosos se someten a pruebas y test vinculadas con el colegio (el título original en inglés se podría traducir como “tutoría”). Padre e hija llevarán adelante este programa familiar. El cantante ya se acompañó de otra hija, Alejandra, para aparecer meses atrás en Emparejados, en Antena 3, con Joaquín y Susana Saborido, colaboradora en el show de Canal Sur.

El proyecto está en fase de desarrollo y comenzaría a grabarse después de Semana Santa de cara a la temporada siguiente, por lo que en principio alternará mientras aparece en los viernes de la cadena andaluza.