Atresmedia supera de nuevo los 1.000 millones de ingresos y gana más de 96 millones en 2025

A Atresmedia le sonríen las audiencias desde hace ya varios años, liderando la televisión española con puño de hierro tanto por grupos como por cadenas, con una Antena 3 que se corona mes tras mes.

Tampoco le va mal a nivel económico. En Atresmedia han hecho los deberes y han logrado capear la tempestad desatada en el mercado publicitario que ha azotado fuerte en este 2025 a la televisión, merced a su política de diversificación, que le ha permitido ampliar ingresos en otras áreas y corregir así el descenso en los procedentes de la publicidad convencional en televisión.

Así, en este complicado 2025, Atresmedia sigue fuerte y ha vuelto a superar la icónica cifra de los 1.000 millones de euros de facturación (1.002,2 M). Un gran hito que también alcanzó el año pasado (1.017M), tras varios años quedándose a las puertas. Registros que demuestran la gran salud económica de la compañía que comanda Javier Bardají.

A nivel de beneficios, Atresmedia continúa mostrándose muy solvente para tranquilidad de sus inversores. El beneficio del ejercicio 2025 proforma asciende a más de 96 millones de euros. Es algo inferior que la cifra alcanzada el año anterior, donde se situó en 120,3M, ya que el 2024 fue un año excepcionalmente bueno para la televisión. Dicha reducción de beneficio es, por tanto, atribuible a la caída publicitaria generalizada en el mercado de la TV en abierto, aunque compensada con los incrementos en otras áreas.

El negocio de Atresmedia Radio crece en ingresos un 4,0%, mejorando el comportamiento del mercado que sube un 2,6%. También han aumentado sus ingresos por venta y distribución de contenidos un 1,4% hasta un total de 93,8 millones de euros, lo que supone un récord para la compañía en esta área.

En el mes diciembre, Atresmedia repartió un dividendo a cuenta de los resultados de 2025, a razón de 0,18 euros por acción en términos brutos, en total 40,5 millones de euros.