El apuro del mal olor que percibe Juan y Medio en la visita de Jordi Évole a Canal Sur

Jordi Évole visitaba este martes Sevilla para presentar la nueva temporada de Lo de Évole, que arranca este domingo por la noche en La Sexta. La nueva tanda de entrevistas en profundidad a pesonajes de la cultura comienza con el cantante onubense Manuel Carrasco. El periodista y la estrella musical pasean por Londres durante esa entrevista para recalar finalmente en un local nocturno de micrófono libre donde el de Ayamonte se subió al escenario para cantar ante apenas quince personas.

El primer Lo de Évole de 2026 se preestrenó con un visionado en el Cine Cervantes y el fervor de los seguidores de Carrasco, intérprete que ha conseguido enlazar llenos en su última gira, incluido el Bernabéu (el único intérprete español en actuar en el renovado recinto), y de ahí el interés del programa de La Sexta de poder conocer sus opiniones y facetas diferentes.

Anteriormente a esta sesión de estreno Jordi visitó a un buen amigo, Juan y Medio, con el que comenzó la temporada pasada. Acudió de invitado a La tarde, aquí y ahora, en Canal Sur, retando el uno al otro con cargas de ironía y golpes de humor, para poner en aprietos, para pasmo de Eva Ruiz.

Jordi quiso recordar los tiempos de Juan y Medio de actor, siendo capaz como figurante de acentuar cualquier escena con sus gestos. Le desafió a que se sintiera en un rodaje con Carlos Saura y llegara a la escena percibiendo un mal olor.

Juan se resistió en principio pero finalmente se mentalizó, poniéndose de pie, y haciendo una actuación tan convincente que de forma lógica arrancó la carcajada general. Este fue el momento:

A Jordi Évole, con chándal andaluz, verde y blanco, incluso le da un ataque cataléptico al reírse tanto, una dolencia que sufre el presentador y periodista como ha mostrado en otras ocasiones en sus visitas al plató.