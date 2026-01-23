Antonio Canales reaparece tras la muerte de su hermano y promete volver a 'GH Dúo'

Antonio Canales ha reaparecido en la emisión de la gala de este jueves de Gran Hermano Dúo, dos días después de salir del programa por el fallecimiento repentino de su hermano menor, Francisco Javier Gómez de los Reyes, y del comunicado familiar que desmintió bulos sobre la causa de la muerte cuando se llegó a especular que había sido víctima del accidente de Adamuz.

En un vídeo proyectado en e la casa de Tres Cantos, el bailarín sevillano dirigió unas palabras de agradecimiento y cariño a sus compañeros de concurso, quienes lo recibieron con aplausos y visible emoción al verle.

"Hola chicos, aquí estoy. Cuánto os echo de menos y cuánto os quiero. Como bien sabéis, tuve que abandonar el programa por motivos personales, pero aquí estoy. Pronto os lo contaré... ojalá vernos pronto", expresa el artista con voz entrecortada sobreponiéndose a su emoción. Con esta aparición deja entrever que podría considerar un regreso al reality si las circunstancias personales lo permiten a lo que no se opondría la cadena aunque las reglas son estrictas sobre la marcha de la casa.

El mensaje, grabado en Sevilla tras el funeral de su hermano Javier, celebrado el miércoles por la tarde en el barrio de Su Eminencia, fue anunciadoo por el presentador Jorge Javier Vázquez, quien previamente había enviado un beso y todo su apoyo al artista: "Sé que nos estás viendo. Un beso muy fuerte".

Esta intervención llega después de que la familia, a través de un comunicado redactado por su hermano Óscar aclarara que Francisco Javier falleció de forma natural e inesperada mientras dormía en su domicilio: "Así, de repente, sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios".

El texto pedía "intimidad, discreción, sensatez y cordura" ante los rumores de otras versiones y condenaba los "comentarios fuera de lugar" en redes que se habrían producido.

La sorpresa fue mayúscula en la casa cuando se supo de la precipatada marcha de Canales. Raquel Salazar, su pareja de concurso, quedó muy afectada, intuyendo que había pasado algo grave. Anita Williams, Mario Jefferson y Carmen Borrego reaccionaron con lágrimas y abrazos al ver el vídeo, recordando la preocupación inicial cuando se anunció su marcha por "causa de fuerza mayor ajena al programa", pensando que se trataba de un problema de salud del coreógrafo, que tiene 64 años. La dirección del programa les tranquilizó que no era por una dolencia. Antonio Canales podría regresar al realitiy en cuanto se vea con ánimo.