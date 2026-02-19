Andreu Buenafuente recibe el alta y ya tiene fecha para volver a sus programas con Berto Romero

La improvisación con mucho humor vuelve a tener cita en las ondas. Tras un breve paréntesis, la Cadena SER ha anunciado el estreno de los nuevos episodios de Nadie Sabe Nada, el fenómeno humorístico liderado por Andreu Buenafuente y Berto Romero. El regreso oficial es este sábado 21 de febrero a las 12.00, devolviendo a la parrilla del fin de semana uno de los pilares fundamentales de la comedia en España.

Buenafuente tuvo que ausentarse de sus proyectos el pasado mes de noviembre tras serle diagnosticado un agotamiento extremo. Tuvo que dejar el programa de los jueves en la noche de La 1, Futuro imperfecto, y también debió renunciar a dar las campanadas en TVE junto a su esposa, la actriz Sílvia Abril.

La confirmación del retorno de Buenafuente, ya recuperado con el debido tiempo para recuperar el tono, se produjo de forma muy especial durante la celebración del Día Mundial de la Radio, cuando Buenafuente intervino en La Ventana para compartir su entusiasmo con los oyentes. “Estamos con muchas ganas de volver. Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo”, adelantó el cómico catalán, subrayando la ilusión de retomar un formato que se basa, precisamente, en la complicidad infinita y el universo propio que genera junto a su compañero Berto Romero.

Un fenómeno de masas que desafía las cifras

Producido por El Terrat (The Mediapro Studio), el programa encara su 13ª temporada consolidado como uno de los formatos más conocidos de la cadena nacional en estos momentos.

Además de su estreno estelar en la mañana de los sábados, Nadie Sabe Nada mantendrá su tradicional hueco en la madrugada (de viernes a sábado, entre las 03.00 y las 04.00 horas). Para quienes prefieran el consumo a la carta, los nuevos capítulos estarán disponibles de inmediato en la web y la app de la SER, así como en las principales plataformas de audio.

Con este regreso, la pareja cómica por excelencia de nuestra radio promete recuperar esa esencia de improvisación y momentos inesperados que, desde aquel verano de 2013, ha convertido la "nada" en el contenido más valioso de la emisora.