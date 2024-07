Un actor de ‘La que se avecina’, sin trabajo y con apuros económicos

Jaime Riba fue una de las caras nuevas de la temporada 13 de La que se avecina, la primera que se grabó en el nuevo edificio de Contubernio 49. Para el joven actor participar en La que se avecina era una oportunidad de oro para darse a conocer en la pequeña pantalla. En la comedia vecinal dio vida a Giorgi, un joven alternativo que compartía piso con dos amigas debido a sus problemas económicos. Su participación en la serie se prolongó durante la temporada 14, la última en la que podremos verlo, según ha contado en el pódcast Felaciones Públicas.

El intérprete ha confesado que no ha recibido ningún tipo de llamada o aviso para formar parte de la temporada 15, actualmente en fase de grabación. “No estoy en la temporada 15”. Riba ha desvelado que no atraviesa uno de sus mejores momentos. “No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos. Por favor, ¡llamadme un poquito!”, ha suplicado.

Riba ha reconocido que le resulta complicado de digerir cuando en los photocalls le preguntan sobre su futuro profesional. “Qué importante es ser cada vez más real, eh. O sea, yo estoy harto, yo soy cada vez más Najwa Nimri, que adora esa personalidad tan abrupta porque vas a las presentaciones y te preguntan: ‘¿En qué estás hora?’ y dice: Hay cositas que no puedo contar’. Para mí esa frase sale de mi boca con un sentido vacío porque es una manera de protegerte totalmente lícita”, ha declarado.

El actor ha contado su última e incómoda experiencia en un photocall. “El otro día voy a un photocall me hago la fotito porque no depende de mí, también de la marca que me deja la ropa. Respeto a los diseñadores. Entonces cuando pasas al segundo photocall, el de prensa y yo no tengo nada que contar. Es que me van a preguntar de proyectos que no tengo, que ahora mismo estoy esperando a que vengan”, ha lamentado.