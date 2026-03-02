ZTE lleva al MWC 2026 sus dispositivos más innovadores gracias a su potente ecosistema de IA

ZTE presenta su nueva estrategia para dispositivos de consumo adaptada a los nuevos escenarios de la IA durante la celebración del Mobile World Congress (MWC) 2026 de Barcelona.

Como pionera en smartphones con IA nativa, la compañía es líder en innovación tecnológica en IA y su adopción comercial con su enfoque Innovación + Acción.

El objetivo es potenciar la interacción entre humanos y dispositivos mediante la integración profunda de la IA en el hardware, el software y el ecosistema, lo que transforma la IA de una mera herramienta, en un socio simbiótico y activo que te entiende y crece contigo.

Nubia M153 con Doubao AI Assistant

En esta línea, el nubia M153 con Doubao AI Assistant, lanzado en China el pasado mes de diciembre, es un teléfono con IA nativa diseñado conjuntamente entre Nubia y ByteDance, creadores de Tik Tok.

Este dispositivo cuenta con una profunda integración a nivel de sistema del asistente Doubao AI, lo que mejora la experiencia del usuario al comprender comandos complejos en lenguaje natural y ejecutarlos a la perfección para completar tareas entre aplicaciones.

Este dispositivo eleva los smartphones y la experiencia de usuario a un nuevo nivel de funcionamiento autónomo, lo que aporta una verdadera utilidad de piloto automático al smartphone.

Mascota AI iMoochi

Por su parte, la mascota AI iMoochi, disponible en el stand de la tecnológica china en el MWC, busca convertirse en un compañero emocional más inteligente, proactivo y personalizado dedicado exclusivamente al usuario, que responde e interacciona con diversas acciones.

Videojuegos

En el sector de los videojuegos, desde Born to Win hasta Win More Games, los smartphones para juegos RedMagic y nubia Neo ocupan un lugar destacado en el espacio de exposición de la marca en el MWC.

La serie nubia Neo, por su parte, se posiciona como el primer smartphone para juegos dirigido a los jóvenes. Al compartir el mismo ADN gaming que los modelos insignia e integrar IA especializada, la serie nubia Neo ofrece una experiencia gaming de alta gama para un público más amplio.

En 2025, los ingresos de la serie nubia Neo se dispararon un 300% y ahora la serie nubia Neo 5, que se presenta en el MWC26, ofrece características prémium de gama alta, como refrigeración activa integrada en el smartphone y gatillos laterales integrados, a un precio asequible.

Infraestructura de redes

En infraestructura de red, ZTE es el líder del mercado mundial de 5G FWA y MBB durante cinco años consecutivos con su estrategia 5G para todos, centrada en las innovaciones impulsadas por el GIS.

La compañía asiática se dirige a mercados de alto valor con tecnologías 5G-A y Wi-Fi 8 de vanguardia, al tiempo que reduce la brecha digital en los mercados emergentes mediante soluciones rentables y adaptables, lo que permite a todo tipo de usuarios disfrutar de las ventajas del 5G.