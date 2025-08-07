Donald Trump exige la dimisión inmediata del CEO de Intel por sus vínculos con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido la dimisión inmediata de Lip-Bu Tan como consejero delegado de Intel al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses.

"El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy CONFLICTIVA y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución", ha afirmado el mandatario estadounidense este jueves a través de un mensaje publicado en su red social, TruthSocial, sin ofrecer más detalles al respecto.

En la negociación previa a la apertura de Wall Street, las acciones de Intel ya apuntaban a una caída de en torno al 3%.

Lip-Bu Tan asumió el pasado mes de marzo el cargo de consejero delegado de Intel Corporation, reincorporándose también a la junta directiva del fabricante estadounidense de microprocesadores, de la que había dimitido en agosto de 2024.

Tan reemplazaba así a David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus, que habían asumido de forma provisional la dirección de Intel tras la salida en diciembre de 2024 de Pat Gelsinger.

El origen de la polémica, en el Senado de EEUU

Esta semana, el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, solicitó al presidente de la junta directiva de Intel información sobre los vínculos del CEO de la compañía con China, incluyendo inversiones anteriores a su designación en empresas chinas de semiconductores y otras con conexiones con el ejército chino.

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte durante 19 años de la junta directiva de esta empresa tecnológica que vendía productos a una universidad militar china. Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.

Según indica Bloomberg, Cotton, en una carta dirigida a Frank Yeary, que supervisa la junta directiva de Intel, preguntó sobre los vínculos de Tan con Cadence Design Systems.

La empresa se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

Quién es Lip-Bu Tan

El ejecutivo, de origen malasio pero ciudadano estadounidense, es licenciado en Ciencias en Física por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur.

Tiene un máster en Ciencias en Ingeniería Nuclear por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y un MBA por la Universidad de San Francisco.

En 2022, recibió el Premio Robert N. Noyce, la máxima distinción de la Asociación de la Industria de Semiconductores.