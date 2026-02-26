Un robot que aspira, friega y se limpia solo: así es el nuevo Eufy C28 Omni

La limpieza del hogar tiene un nuevo aliado en el mercado español. Eufy, la marca de tecnología doméstica de Anker Innovations, ha puesto a la venta en España el robot aspirador Eufy C28 Omni, un dispositivo que combina aspiración, fregado y autolimpieza en una única estación y que incorpora una tecnología propia desarrollada íntegramente por su equipo de I+D.

Doble cepillo patentado

El elemento diferencial del modelo es lo que la compañía ha bautizado como DuoSpiral, un sistema de doble cepillo con cerdas en espiral que giran hacia adelante para levantar y canalizar el pelo -tanto de mascotas como humano- hacia el interior del aspirador.

Al regresar a la base, los cepillos se retraen y cambian de dirección para depositar los residuos en un compartimento separado. El objetivo es reducir al mínimo los enredos, uno de los problemas más frecuentes en este tipo de dispositivos, y con ello la necesidad de intervención manual.

Potencia y fregado

El aparato alcanza una potencia de succión de 15.000 pascales, una cifra en el rango alto del mercado actual de robots aspiradores, que permite recoger tanto el polvo más fino como el pelo de animales domésticos.

Robot aspirador Eufy C28 Omni

Para el fregado, incorpora el sistema HydroJet, que limpia la mopa en tiempo real para evitar la contaminación cruzada, rellena automáticamente el depósito de agua y seca la mopa con aire caliente al finalizar el ciclo.

La estación de vaciado automático sella los residuos recogidos hasta durante 75 días, lo que elimina la necesidad de vaciar el depósito a diario.

La navegación corre a cargo del sistema iPath 2.0, que traza el recorrido por la vivienda, esquiva obstáculos y optimiza cada pasada. El dispositivo puede programarse por zonas y horarios desde una aplicación móvil, lo que permite controlar la limpieza incluso a distancia.

Precio y disponibilidad