Oppo Find X8 Pro y Oppo Find X8 han obtenido el sello Gold Battery 2025 de DXOMARK, que reconoce el rendimiento de su batería, líder en su categoría, en autonomía, carga y eficiencia.

En los test de autonomía, que miden la duración de la batería de un dispositivo mediante una serie de pruebas reales y de laboratorio, el Oppo Find X8 Pro y el Oppo Find X8 han ocupado el primer y segundo lugar, respectivamente, en la categoría Ultra-Premium de DXOMARK, demostrando el rendimiento líder de la batería de la serie Oppo Find X8.

Oppo Find X8 y Find X8 Pro consiguen el sello Gold Battery de DXOMARK

Oppo Find X8 Pro

DXOMARK ha destacado el excepcional rendimiento en términos de autonomía del Oppo Find X8 Pro, además ambos dispositivos de la serie han obtenido resultados sobresalientes en cada una de las subcategorías de prueba: Home/office, On the go y Calibrated.

La categoría Home/office representa los entornos en los que los usuarios de smartphones suelen pasar la mayor parte de su tiempo.

representa los entornos en los que los usuarios de smartphones suelen pasar la mayor parte de su tiempo. Las pruebas On the go llevan a los expertos en baterías de DXOMARK a utilizar el teléfono al aire libre y realizar al mismo tiempo una serie de actividades específicamente definidas, como caminar, coger el autobús o el metro, mientras realizan tareas típicas como escuchar música en streaming, hacen fotos y graban videos.

llevan a los expertos en baterías de DXOMARK a utilizar el teléfono al aire libre y realizar al mismo tiempo una serie de actividades específicamente definidas, como caminar, coger el autobús o el metro, mientras realizan tareas típicas como escuchar música en streaming, hacen fotos y graban videos. Las pruebas Calibrated consisten en una serie de tareas automatizadas, como realizar llamadas, reproducir música y videos, y jugar videojuegos en un entorno controlado y con un conjunto fijo de parámetros.

Tanto el Oppo Find X8 Pro como el Oppo Find X8 destacaron por su excelente autonomía en todos los escenarios evaluados, logrando más de tres días de duración con un uso moderado. Este resultado es fruto de un exhaustivo protocolo de pruebas que simula el uso diario, combinando entornos estáticos, como el hogar o la oficina, con situaciones dinámicas, como desplazamientos y actividades al aire libre.

Relacionado La serie más potente de Oppo vuelve a Europa con el Find X8 Pro

La puntuación general de autonomía de un teléfono refleja cuánto dura su carga, y la batería de alta capacidad de 5.910 mAh del Oppo Find X8 Pro establece una base sólida para un rendimiento excepcional con una sola carga.

Destaca en tareas como la reproducción prolongada de video, gaming y streaming, actividades que suelen generar preocupación por la batería.

Oppo Find X8

El Oppo Find X8 también ha obtenido el sello Gold Battery de DXOMARK, destacando por su rendimiento en todas las categorías de prueba. Su batería de alta capacidad de 5.630 mAh resulta especialmente reseñable dado lo delgado y ligero que es el dispositivo, superando a la competencia de los flagships compactos tanto en capacidad como en rendimiento de batería.

Con su innovadora tecnología de batería de silicio-carbono y el avanzado procesador MediaTek Dimensity 9400, la serie Oppo Find X8 combina máxima eficiencia y mínima generación de calor con un diseño delgado y elegante.

Además de ofrecer una potencia duradera propia de un flagship, la serie Oppo Find X8 incluye versátiles soluciones de carga rápida. Ambos modelos cuentan con carga rápida SuperVooc de 80 W y carga inalámbrica AirVooc de 50 W, garantizando un tiempo de inactividad mínimo y la máxima comodidad para los usuarios, como han verificado las pruebas de DXOMARK.

Diseñados para adaptarse a las necesidades de los usuarios de hoy en día, ya sea que busquen un dispositivo delgado y ligero con potencia de flagship o un smartphone con una cámara excepcional, Oppo Find X8 Pro y Oppo Find X8 ofrecen horas de entretenimiento, conectividad y productividad, sin preocuparse por la batería.