Meta niega ante el Congreso haber usado “en ningún caso” datos de usuarios sin consentimiento para personalizar anuncios

Meta ha defendido este viernes en el Congreso de los Diputados que “en ningún caso” ha utilizado datos de los usuarios de Facebook e Instagram para personalizar anuncios sin su consentimiento. Así lo ha asegurado el director de Políticas Públicas en España y Portugal de la compañía, José Luis Zimmermann, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, convocada tras las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible violación de la privacidad de millones de usuarios.

Zimmermann ha afirmado que la privacidad es una “prioridad” para Meta y que la empresa se toma este ámbito “muy en serio”. Como prueba de ello, ha señalado que la compañía ha invertido más de 8.000 millones de dólares en programas de privacidad desde 2019 y cuenta con más de 3.000 personas dedicadas exclusivamente a esta materia. “En el corazón de todas estas inversiones están los equipos, los procesos y la tecnología que integra esos programas de privacidad en nuestros productos”, ha declarado.

Meta ofrece herramientas a los usuarios

Durante su intervención, ha insistido en que Meta ofrece a los usuarios herramientas para controlar y comprender el uso de sus datos, sometidas, según ha indicado, a un “control único y de máximo nivel”. En este sentido, ha subrayado que la empresa no utiliza información procedente de la actividad de los usuarios en otras webs para servir publicidad personalizada sin su consentimiento. “En ningún caso, y esto incluye la funcionalidad de Android a la que usted se estaba refiriendo y a la que también se refirió el presidente del Gobierno hace un mes”, ha afirmado en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE, Patricia Blanquer.

La diputada socialista le había preguntado por investigaciones académicas que sostienen que, al menos desde septiembre de 2024 y durante varios meses, las aplicaciones de Facebook e Instagram en dispositivos Android habrían utilizado un sistema para vincular la navegación web con la cuenta personal del usuario. Estas investigaciones, realizadas por centros de España, Bélgica y Países Bajos, fueron el detonante de que el presidente del Gobierno anunciara en noviembre de 2025 el impulso de una investigación contra Meta y su comparecencia ante el Congreso.

Zimmermann ha reiterado que, desde el punto de vista de la compañía, no se ha producido ningún uso de datos sin consentimiento y ha defendido el “respeto escrupuloso” de Meta a la normativa de protección de datos.

Inteligencia artificial

En relación con la inteligencia artificial, ha recordado que, cuando Meta anunció su intención de entrenar modelos con datos públicos de usuarios europeos, se activaron mecanismos de supervisión específicos. “Se nos pidió retrasar este entrenamiento porque había dudas sobre la base legal que íbamos a utilizar; se nos dio la razón”, ha asegurado, añadiendo que ese entrenamiento se realiza con las salvaguardas necesarias para que el usuario mantenga el control.

La comparecencia se enmarca en la tramitación del proyecto de ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, aunque durante la sesión también se abordaron otros asuntos relacionados con la actividad de las plataformas digitales.

Discursos de odio

Entre ellos, Zimmermann fue preguntado por la reunión mantenida entre responsables de plataformas digitales y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras los altercados ocurridos en Torre Pacheco.

Según explicó, el encuentro se produjo ante un número “elevado” de contenidos vinculados al discurso de odio y giró en torno a los mecanismos para su detección y eliminación. En este contexto, señaló que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) dispone de un canal específico para el seguimiento de este tipo de contenidos, aunque reconoció discrepancias sobre los criterios de reporte.

Zimmermann diferenció entre el discurso de odio, que es ilegal y se elimina, y la desinformación, que puede resultar “molesta” pero no constituye un delito en sí misma.

Verificación de contenidos

Sobre la política de verificación de contenidos, recordó que Meta dejó de trabajar con verificadores en Estados Unidos hace más de un año, aunque precisó que esa decisión no se ha adoptado en España, donde la compañía sigue colaborando con cuatro verificadores externos: Neutral, Maldita, AFP y EFE Verifica.

En relación con los menores, defendió la necesidad de que el legislador establezca un marco claro sobre la mayoría digital y subrayó la transparencia de Meta, que publica informes periódicos sobre esta cuestión.

Preguntado por las cuentas eliminadas durante la pandemia en España, señaló que no dispone de datos específicos, ya que la información se publica de forma agregada a nivel global.

Finalmente, al ser preguntado por la condena a Meta a pagar 479 millones de euros a medios digitales en España por competencia desleal, Zimmermann afirmó que la compañía no comparte la decisión judicial y que ha recurrido la sentencia.