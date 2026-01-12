Llega a Europa el Honor Magic 8 Pro, el smartphone que apuesta por la fotografía con inteligencia artificial

Honor ha presentado en Europa su nuevo smartphone de gama alta Magic 8 Pro, un dispositivo que sitúa la fotografía computacional y la inteligencia artificial como principales argumentos.

El terminal, disponible desde el 15 de enero en tres colores (Sunrise Gold, Sky Cyan y Black), llega al mercado con unas especificaciones técnicas orientadas a competir en el segmento premium frente a fabricantes como Samsung, Apple o Google.

Un sistema de cámara triple centrado en el teleobjetivo

El apartado fotográfico del Magic 8 Pro está encabezado por un teleobjetivo de 200 megapíxeles con sensor de 1/1,4 pulgadas, apertura f/2,6, estabilización óptica (OIS) y zoom óptico de 3,7x.

Este módulo, que Honor describe como el sistema de teleobjetivo con IA más avanzado del sector, está diseñado especialmente para fotografía nocturna a distancia, un escenario tradicionalmente complejo para los smartphones.

El sistema se completa con una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1,6 y estabilización óptica, pensada para situaciones de baja luminosidad, y un ultra gran angular también de 50 megapíxeles con campo de visión de 122 grados que permite además fotografía macro a 2,5 centímetros de distancia.

Según los datos facilitados por la compañía, el dispositivo alcanza el nivel de estabilización CIPA 5.5, actualmente el más alto disponible en la industria, con una mejora cuatro veces superior en la precisión de detección de vibraciones respecto a la generación anterior.

El modelo de estabilización adaptativa basado en inteligencia artificial analiza los movimientos del usuario en tiempo real y ajusta la compensación de forma dinámica. Según Honor, este sistema multiplica por siete las posibilidades de obtener imágenes nítidas con zoom sin necesidad de utilizar trípode o estabilizador externo, lo que facilita la fotografía espontánea en condiciones difíciles.

Magic Color: procesamiento de color mediante aprendizaje profundo

Una de las novedades tecnológicas más destacadas es Magic Color, un procesador de color que Honor define como el primero del sector en utilizar inteligencia artificial de forma integrada.

Este sistema emplea algoritmos de aprendizaje profundo para identificar y trabajar con más de 16 millones de colores, permitiendo ajustes tanto globales como específicos en áreas concretas de la imagen.

La tecnología funciona mediante colaboración entre el procesamiento local en el dispositivo y la nube, lo que permite un seguimiento y procesamiento eficiente del color con previsualización en tiempo real.

Los usuarios pueden aplicar estilos cinematográficos predefinidos, utilizar tonos de película profesionales o crear plantillas personalizadas a partir de cualquier imagen de referencia, que luego pueden aplicarse directamente desde la cámara o mediante el sistema Magic Portal.

Para edición fotográfica, incluye un conjunto de herramientas accesibles mediante comandos táctiles o de voz:

AI Eraser para eliminar elementos no deseados

para eliminar elementos no deseados AI Outpainting para expandir los bordes de las imágenes

para expandir los bordes de las imágenes AI Color para ajustes cromáticos

para ajustes cromáticos AI Cutout para recortar con precisión elementos específicos

El acceso rápido a estas funciones se realiza mediante un botón físico dedicado a la IA, independiente del botón de encendido, que puede configurarse para lanzar la cámara con una doble pulsación incluso desde la pantalla de bloqueo.

MagicOS 10: un sistema operativo diseñado para la inteligencia artificial

El Magic 8 Pro estrena MagicOS 10, la última versión del sistema operativo de Honor basado en Android. Esta iteración introduce cambios significativos tanto en el diseño visual como en la integración de funciones de inteligencia artificial en el uso cotidiano del dispositivo.

En el apartado estético, MagicOS 10 adopta un lenguaje de diseño translúcido que se aplica a la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el centro de control, el centro de notificaciones y diversas aplicaciones del sistema.

Las interacciones con la interfaz incorporan efectos dinámicos que combinan respuestas visuales, sonoras y hápticas, de forma que elementos como los botones del teclado, el marcador telefónico o el centro de control se iluminan al tocarlos para ofrecer una sensación más táctil y natural.

La integración de inteligencia artificial en MagicOS 10 se estructura en tres niveles: percepción del contexto, comprensión de la intención del usuario y ejecución de tareas.

Honor AI, que funciona de forma local en el dispositivo, puede interpretar el contenido que aparece en pantalla y ejecutar acciones basándose en comandos escritos o hablados.

Por ejemplo, el usuario puede solicitar mediante voz que se active el modo nocturno, se ajuste el brillo de la pantalla o se silencien las notificaciones, y el sistema procesará la orden semántica para realizar los cambios necesarios.

El sistema incluye una barra lateral, Magic Sidebar, accesible mediante deslizamiento desde el borde de la pantalla, que permite acceder a Honor AI, Magic Portal y otras funciones sin necesidad de abandonar la aplicación que se esté utilizando.

Manteniendo pulsada esta barra, el usuario puede obtener sugerencias contextuales basadas en el contenido que está visualizando en ese momento, como resúmenes automáticos de textos largos, traducción instantánea o acceso rápido a las herramientas de edición fotográfica.

Integración con Google Gemini y funciones de seguridad basadas en IA

El Magic 8 Pro viene con Google Gemini preinstalado, lo que permite interacciones mediante texto, voz o imágenes para obtener asistencia en múltiples tareas. Las funciones incluyen Overlay, que muestra información contextual sobre lo que aparece en pantalla, Screen Context, que analiza el contenido visible para ofrecer respuestas relevantes, y Connected Apps, que permite a Gemini interactuar con aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Gemini Live añade capacidades de comprensión visual en tiempo real y traducción simultánea, permitiendo al usuario apuntar la cámara hacia carteles, menús o documentos para obtener una traducción instantánea, así como reconocimiento de puntos de interés mediante análisis visual. Esta función actúa como puente entre la información física del entorno y el procesamiento digital.

En cuanto a seguridad, MagicOS 10 incorpora dos sistemas de protección en tiempo real durante comunicaciones.

AI Deepfake Detection analiza las videollamadas para identificar posibles manipulaciones de imagen mediante intercambio de rostros, mientras que AI Voice Cloning Detection monitoriza las llamadas telefónicas para detectar intentos de suplantación mediante clonación de voz.

Ambos sistemas funcionan de forma local en el dispositivo y alertan al usuario si detectan anomalías que puedan indicar un intento de fraude.

Rendimiento y autonomía para uso intensivo

El apartado técnico del Magic 8 Pro está encabezado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, fabricado en proceso de 3 nanómetros y que Qualcomm describe como su plataforma móvil más potente hasta la fecha.

Este chip incorpora mejoras significativas en CPU, GPU y en la unidad de procesamiento neural (NPU) respecto a la generación anterior, lo que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local sin depender de procesamiento en la nube.

Una característica técnica destacable es la implementación de lo que Honor denomina "tecnología heterogénea de superresolución y generación de fotogramas GPU-NPU", que combina el trabajo de la GPU (unidad de procesamiento gráfico) y la NPU para mejorar la calidad visual y fluidez en videojuegos. Según los datos facilitados por la compañía, este sistema permite transformar juegos que funcionan a 850p y 60 fotogramas por segundo en experiencias a 1080p y 120 fotogramas por segundo, duplicando tanto la resolución como la fluidez.

La autonomía se sustenta en una batería de silicio y carbono de 6.270 mAh. El sistema de carga rápida SuperCharge alcanza los 100 W con cable y80 WW de forma inalámbrica, lo que permite recuperar porcentajes significativos de batería en tiempos reducidos.

Pantalla OLED con tecnología de protección ocular

La pantalla del Magic 8 Pro utiliza un panel LTPO OLED de 6,71 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de entre 1 y 120 Hz. Esta tecnología permite al dispositivo ajustar dinámicamente la frecuencia según el contenido que se esté mostrando, reduciendo el consumo energético en situaciones donde no se requiere alta fluidez, como la lectura de textos estáticos.

El brillo máximo en contenido HDR alcanza los 6.000 nits en picos localizados, con un brillo global de 1.800 nits, cifras que sitúan al dispositivo entre las pantallas más luminosas disponibles actualmente en smartphones y que permiten una buena visibilidad en exteriores bajo luz solar directa.

Honor incorpora varias tecnologías orientadas a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado. El sistema de atenuación PWM funciona a 4.320 Hz, una frecuencia muy superior a la habitual en la industria, lo que reduce el parpadeo imperceptible de la pantalla que puede causar cansancio ocular. La pantalla con polarización circular 2.0 y el modo de visión nocturna circadiana ajustan la temperatura de color y el brillo según la hora del día para simular condiciones de iluminación más naturales.

Conectividad multiplataforma y migración de datos

MagicOS 10 amplía las capacidades de conectividad con otros dispositivos mediante Honor Share, un sistema que permite transferencia bidireccional de archivos entre dispositivos Android, iOS, macOS y Windows. Esta función facilita el intercambio de documentos, fotos o vídeos sin necesidad de cables o servicios en la nube como intermediarios.

Para usuarios que provienen de iPhone, el Magic 8 Pro incluye una herramienta de clonación de dispositivos que permite migrar contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios de forma directa. Según Honor, este proceso está protegido por su marco de protección de datos del ciclo de vida, que cifra la información durante la transferencia y permite al usuario eliminar todos los datos una vez completada la migración.

