Honor presenta el MagicPad 4, su nuevo tablet de gama alta

Honor ha presentado este miércoles el MagicPad 4, su nuevo tablet de gama alta, que llega al mercado con un grosor de 4,8 milímetros y un peso de aproximadamente 450 gramos.

Un dispositivo muy ligero pese a su tamaño gracias a lo que la tecnológica china bautiza como estructura en forma de media luna y a una fibra especial de grado aeroespacial que aumenta la rigidez en un 30% y reduce el peso en un 32%.

Honor MagicPad 4

El dispositivo incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que lo convierte, según la propia compañía, en el primer tablet del mercado en montar este chip de Qualcomm.

Pantalla

La pantalla es un panel OLED de 12,3 pulgadas, con resolución de 3.000 × 1.920 píxeles, una frecuencia de actualización de 165 Hz (por encima de los 120 Hz que ofrecen actualmente la mayoría de tablets de gama alta) y un brillo máximo de 2.400 nits en modo HDR.

El panel ocupa el 93% de la superficie frontal del dispositivo, con un bisel de 4 milímetros. Honor ha obtenido para esta pantalla la certificación TÜV Rheinland en materia de emisión de luz azul y ausencia de parpadeo.

Honor MagicPad 4

Según la marca, incorpora siete tecnologías de confort ocular, entre las que se incluyen la atenuación PWM de 5280 Hz, la pantalla con desenfoque por IA a nivel de chip, exclusiva en el sector, y la tecnología pionera DOT Eye Comfort.

Batería

En cuanto a la autonomía, el MagicPad 4 incorpora una batería de 10.100 mAh compatible con carga rápida de 66 W.

El sistema de refrigeración interno utiliza una arquitectura térmica de 13 capas con una superficie de disipación de calor de 81.717 milímetros cuadrados, según los datos facilitados por la empresa.

Sonido y funciones de inteligencia artificial

El dispositivo incluye ocho altavoces con tecnología de audio espacial y herramientas de inteligencia artificial orientadas a la productividad, entre ellas Honor AI Memo, que actúa como un asistente inteligente que genera automáticamente las actas de las reuniones e identifica a los participantes.

Honor MagicPad 4 - Accesorios

A eso se suman otras funciones como AI Meeting Agent, Smart Reminder, AI Summary o AI Voiceprint Noise Cancellation, además de otro conjunto de herramientas orientadas a la creatividad.

Conectividad

Una de las características que Honor ha destacado en la presentación es la compatibilidad de este nuevo tablet con dispositivos de otras marcas (en especial con los fabricados por Apple) a través de su sistema Honor Connect, que permite utilizarlo como pantalla secundaria de un ordenador Mac o compartir archivos con iPhone y iPad.

El tablet también incluye entre sus opciones un modo de escritorio que adapta la interfaz para ofrecer una experiencia similar a la de un ordenador convencional, con soporte para ratón, atajos de teclado estándar y gestión de múltiples ventanas.

Disponibilidad

El tablet Honor MagicPad 4 estará disponible en España a partir del 2 de marzo en dos colores, gris y blanco, en una configuración de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.