Honor y Arri colaboran para integrar tecnología de cámara cinematográfica en el Robot Phone

Honor ha anunciado en el Mobile World Congress 2026 un acuerdo de colaboración con Arri, fabricante alemán de equipos de cámara profesional para cine, para incorporar elementos de su sistema de procesado de imagen a futuros dispositivos móviles.

La tecnología debutará en el Robot Phone, el dispositivo más singular de la presentación barcelonesa de la compañía china y el que ha centrado buena parte de la atención del evento de Honor en el MWC. Se trata de un teléfono equipado con un brazo de cámara motorizado que se despliega desde la parte trasera del dispositivo.

El módulo aloja un sensor principal de 200 megapíxeles montado sobre lo que la empresa describe como el sistema de estabilización gimbal de cuatro grados de libertad (4DoF) más compacto de la industria. El brazo puede extenderse, girar y estabilizar el vídeo mecánicamente, con seguimiento automático de sujetos en movimiento.

Honor Robot Phone / Susana C. Gómez

Durante la demostración en Barcelona, el dispositivo mostró también capacidad de respuesta gestual: la cámara puede asentir o negar con movimientos físicos cuando el usuario interactúa con el asistente de voz.

Honor ha confirmado que el teléfono estará disponible comercialmente en China en la segunda mitad de 2026, aunque no ha revelado precio ni fecha de lanzamiento para otros mercados.

La alianza con Arri

Es en ese contexto donde entra la colaboración con Arri. La alianza tiene como objetivo concreto integrar componentes de la denominada Image Science de Arri (el conjunto de principios técnicos que rigen cómo se captura y procesa el color, las altas luces y las sombras en cámara cinematográfica) en la arquitectura de imagen del Robot Phone.

Según explica el dr. Benedikt von Lindeiner, vicepresidente de Arri responsable de la colaboración técnica, el reto no consiste en reproducir el hardware cinematográfico en un móvil, sino en trasladar sus principios a los sensores más pequeños, los procesadores integrados y los sistemas ópticos propios de los smartphones.

El objetivo es lograr una representación del color más natural, una transición más gradual en zonas de alta exposición y mayor compatibilidad con flujos de trabajo de posproducción profesional.

Más de un siglo de historia de Arri

Arri, fundada en Múnich en 1917 por August Arnold y Robert Richter, es proveedora habitual de equipos de rodaje en producciones cinematográficas de alto presupuesto.

La compañía acumula 20 premios científicos y técnicos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y seis Emmy de Ingeniería.

El acuerdo se enmarca en una tendencia más amplia del sector: varios fabricantes de teléfonos de gama alta han establecido en los últimos años alianzas similares con marcas de óptica y fotografía (entre ellos Leica con Xiaomi y Hasselblad con Oppo) como argumento diferenciador en el segmento premium del mercado.

El Robot Phone no ha sido el único anuncio destacado de Honor en Barcelona. La compañía ha presentado también el Magic V6, su nuevo teléfono plegable de 8,75 milímetros de grosor en posición cerrada, y ha mostrado un prototipo de robot humanoide orientado a tareas de asistencia comercial y acompañamiento doméstico.