Primer gran lanzamiento de satélites del año de Amazon Leo en alianza con Arianespace

Amazon ha dado este jueves un nuevo paso estratégico en su apuesta por la conectividad global con el lanzamiento de la misión Leo Europe 01 (LE-01) desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou.

Es el primer gran lanzamiento de 2026 para el proyecto Amazon Leo y, al mismo tiempo, de la primera misión que la compañía realiza en colaboración con Arianespace, en el marco del mayor contrato comercial de la historia de la empresa aeroespacial europea.

El lanzamiento se realiza a bordo del cohete Ariane 64, la versión más potente del nuevo lanzador Ariane 6, equipada con cuatro propulsores de combustible sólido y diseñada para misiones de alta capacidad.

Con este vuelo, Amazon incorporará 32 nuevos satélites a su constelación en órbita baja, lo que elevará el número total de naves por encima de las 200. Será, además, la mayor carga lanzada hasta ahora por el programa Leo en una sola misión.

La misión LE-01

La misión LE-01 es la octava del proyecto Amazon Leo y marca el inicio operativo de una alianza clave para la compañía. En 2022, Amazon firmó con Arianespace un acuerdo para 18 lanzamientos, el mayor contrato comercial jamás cerrado por la empresa europea. Gracias a este pacto, Amazon se ha convertido en su principal cliente privado y en uno de los pilares del relanzamiento industrial de la familia Ariane en el contexto de la nueva carrera espacial.

El despegue se realiza desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, gestionado por la agencia espacial francesa (CNES) con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Tras el lanzamiento, el Ariane 64 desprendió sus propulsores laterales y la cofia de protección en los primeros minutos de vuelo. A continuación, la etapa superior tomó el control para guiar la nave hasta su órbita objetivo mediante una secuencia de encendidos cuidadosamente programados.

El cohete Ariane 64 con los satélites de Amazon Leo / Arianespace

El despliegue de los satélites comenzó unos 90 minutos después del despegue. Durante unos 25 minutos, las unidades se liberan de forma secuencial y, a partir de ese momento, los equipos de control de vuelo del Centro de Operaciones de Amazon Leo, situado en Redmond (Washington), asumen el mando de la misión. Allí se realizarán las primeras comprobaciones de estado y se iniciará el proceso de elevación hasta la altitud operativa definitiva, situada a unos 630 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Ariane 64

La elección del Ariane 64 no es casual. Esta configuración del Ariane 6 es capaz de transportar hasta 20 toneladas métricas a la órbita baja terrestre, lo que permite concentrar un mayor número de satélites por misión y reducir los costes por unidad desplegada.

Según Amazon, futuras misiones en este mismo lanzador están diseñadas para transportar incluso más satélites, a medida que se introduzcan mejoras de rendimiento y se optimicen los perfiles de vuelo.

Buque de carga Canopée, con componentes del cohete Ariane 6 destinados a la misión de Amazon Leo. / Arianespace

En paralelo al desarrollo tecnológico, la logística del programa también ha incorporado elementos innovadores. Uno de ellos es el buque de carga Canopée, un navío impulsado parcialmente por energía eólica que ha realizado su primer viaje para transportar componentes del cohete Ariane 6 destinados a esta misión. La utilización de este tipo de soluciones busca reducir la huella de carbono asociada al transporte de grandes estructuras espaciales desde Europa hasta Suramérica.

Relevancia estratégica

Rajeev Badyal, vicepresidente de Amazon Leo, ha subrayado la relevancia estratégica de este lanzamiento. “LE-01 marca varios hitos importantes para Amazon Leo. Es nuestro primer lanzamiento de 2026, nuestra primera misión con Arianespace dentro de nuestro acuerdo de 18 vuelos y el primero de tres nuevos cohetes de gran capacidad que se incorporan este año a nuestro programa”, afirmó. “Estos vehículos nos permiten desplegar más satélites por misión y nos ayudarán a llevar el servicio a los clientes lo antes posible”.

El directivo también destacó el trabajo previo de los equipos técnicos: “Los equipos han hecho todo lo posible para preparar una primera misión nominal y estamos deseando que lleguen muchas más misiones Leo Europe en 2026”. Amazon prevé más de 80 lanzamientos de gran capacidad dentro de su hoja de ruta para completar la constelación, un despliegue que se prolongará durante los próximos años.

Una misión con carácter simbólico y tecnológico

Desde el lado europeo, Arianespace también ha resaltado el carácter simbólico y tecnológico de esta misión. Su consejero delegado, David Cavaillolès, señaló que “antes del primer vuelo de Ariane 64 al servicio de la constelación Amazon Leo, nuestros equipos están plenamente concentrados y motivados”. En su opinión, este lanzamiento “mostrará las nuevas capacidades del lanzador pesado europeo Ariane 6” y reforzará el papel de Europa en el sector de los lanzamientos comerciales.

Más allá de su dimensión técnica e industrial, el proyecto Amazon Leo tiene una clara ambición social y económica. Según la compañía, todavía hay miles de millones de personas sin acceso a internet de alta velocidad, así como millones de empresas, gobiernos y organizaciones que operan en zonas sin conectividad fiable.

Ambición social y económica

La constelación Leo, gran rival en el spacio de los Starlink de SpaceX (Elon Musk) está diseñada para cubrir ese vacío, proporcionando acceso rápido y estable tanto a hogares y pequeños negocios como a grandes corporaciones y administraciones públicas.

El despliegue progresivo de los satélites permitirá a Amazon ofrecer servicios en regiones remotas, áreas rurales, zonas afectadas por desastres naturales o territorios con infraestructuras de telecomunicaciones limitadas. La compañía considera que esta red en órbita baja será un complemento esencial a las redes terrestres, especialmente en un contexto de creciente dependencia digital.