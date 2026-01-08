Google lleva Gemini a Gmail con resúmenes automáticos, escritura asistida y una bandeja de entrada inteligente

Google ha anunciado una profunda actualización de Gmail basada en inteligencia artificial, con la que pretende transformar el correo electrónico en una herramienta más inteligente, proactiva y personalizada.

Las nuevas funcionalidades, impulsadas por el modelo Gemini en su versión más reciente, afectan tanto a la gestión de grandes volúmenes de mensajes como a la redacción, corrección y búsqueda de información dentro de la bandeja de entrada, en un servicio que utilizan a diario cerca de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

Desde su lanzamiento en 2004, Gmail ha ido incorporando de forma progresiva sistemas de automatización y aprendizaje automático, como las respuestas inteligentes o los filtros de spam basados en IA.

Sin embargo, según explica la compañía, el correo electrónico ha cambiado de manera sustancial en estas dos décadas. El volumen de mensajes se encuentra en máximos históricos y la dificultad ya no reside únicamente en leer los correos, sino en gestionar de forma eficiente el flujo constante de información que llega a la bandeja de entrada.

En este contexto, Google asegura que está llevando Gmail “a la era de Gemini”, con el objetivo de convertirlo en un asistente personal capaz de anticiparse a las necesidades del usuario y mejorar su productividad cotidiana.

Resúmenes de IA para hilos largos

Una de las novedades más destacadas es la llegada de los AI Overviews (Resúmenes de IA) a Gmail. Esta función permite sintetizar automáticamente largas cadenas de correos electrónicos y mostrar, en la parte superior del hilo, un resumen conciso con los puntos clave de la conversación.

Está pensada especialmente para intercambios complejos, conversaciones profesionales o cadenas que se prolongan en el tiempo, donde localizar la información relevante puede resultar tedioso.

Según Google, estos resúmenes convierten grandes volúmenes de mensajes en información clara y accesible sin necesidad de revisar manualmente cada correo. La función comienza a desplegarse desde este jueves para todos los usuarios de Gmail, sin coste adicional.

Preguntar a la bandeja de entrada en lenguaje natural

Más allá de resumir conversaciones, Gmail incorpora también una nueva forma de interactuar con la bandeja de entrada mediante lenguaje natural.

Gracias a Gemini, los usuarios pueden preguntar directamente a su correo electrónico para localizar información concreta, como quién envió un determinado presupuesto, cuándo se recibió una confirmación específica o qué mensajes están relacionados con un asunto concreto.

El sistema analiza el contenido de los correos y genera una respuesta directa, extrayendo y condensando los detalles exactos que necesita el usuario en segundos, sin necesidad de búsquedas manuales ni de revisar mensajes antiguos uno a uno.

Esta función avanzada de consultas mediante Resúmenes de IA queda reservada, al menos por ahora, a los suscriptores de los planes Google AI Pro y Google AI Ultra.

Escritura asistida y respuestas personalizadas

La actualización refuerza también las capacidades de escritura asistida por inteligencia artificial.

Google lanza de forma generalizada Help Me Write (Ayúdame a escribir), una herramienta que permite redactar correos desde cero a partir de una breve indicación o mejorar textos ya existentes.

La función está diseñada para acelerar la redacción y facilitar la creación de mensajes adaptados a distintos contextos, tanto personales como profesionales, ajustándose al contenido y al tono de la conversación.

Respuestas sugeridas

Junto a ella llegan las nuevas Suggested Replies (Respuestas sugeridas), una evolución de las tradicionales Smart Replies. A diferencia de estas últimas, las respuestas sugeridas tienen en cuenta el contexto completo del intercambio y el estilo de escritura habitual del usuario, lo que permite ofrecer propuestas más personalizadas y relevantes.

Estas respuestas pueden enviarse con un solo clic o ajustarse manualmente antes de su envío. Google pone como ejemplo la organización de una reunión familiar, en la que la IA puede generar una respuesta inicial acorde al tono del usuario, dejándole la última palabra para pulir el mensaje.

Corrección avanzada de tono y estilo

Otra de las funciones destacadas es Proofread (Corrección de textos), un sistema avanzado de revisión que va más allá de la simple corrección ortográfica.

Esta herramienta permite mejorar la gramática, el tono, la concisión, la estructura de las frases e incluso aspectos estilísticos, como transformar una voz pasiva en activa o ajustar el registro del mensaje. Proofread está disponible para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra, mientras que Help Me Write y Suggested Replies se implementan sin coste adicional para el conjunto de usuarios de Gmail.

Además, la compañía ha avanzado que, a partir del próximo mes, Help Me Write incorporará un mayor nivel de personalización al integrarse con el contexto de otras aplicaciones del ecosistema de Google, lo que permitirá adaptar aún más los correos a la actividad habitual del usuario.

AI Inbox: una nueva forma de priorizar el correo

En paralelo, Google ha presentado AI Inbox, una nueva vista opcional (al menos por el momento) de la bandeja de entrada que convivirá con el diseño tradicional. Esta interfaz está pensada para ayudar a priorizar lo importante y reducir el ruido, explica la compañía.

AI Inbox organiza los correos en dos grandes secciones: tareas sugeridas, que agrupan mensajes que requieren alguna acción por parte del usuario, y “ponte al día”, un resumen de eventos críticos como próximos viajes, reservas, citas, compras o devoluciones.

El sistema identifica contactos prioritarios y asuntos urgentes a partir de señales como la frecuencia de interacción, la lista de contactos y las relaciones inferidas del contenido de los mensajes. Así, correos como una factura con vencimiento próximo o un recordatorio médico aparecen destacados en la parte superior.

Google subraya que este análisis se realiza con las protecciones de privacidad habituales de la compañía y manteniendo los datos bajo control del usuario.

Por el momento, AI Inbox se está probando con un grupo reducido de usuarios antes de su despliegue general en los próximos meses.

Disponibilidad, idiomas y planes de suscripción

Muchas de estas nuevas funciones son posibles gracias a Gemini 3, la última evolución del modelo de inteligencia artificial de Google, que ya impulsa otros servicios clave de la compañía.

El despliegue de estas novedades comienza en Estados Unidos, inicialmente en inglés, tanto para usuarios generales de Gmail como para los suscriptores de los planes de IA, con precios de 19,99 dólares mensuales para Google AI Pro y 249,99 dólares para Google AI Ultra.

La empresa ha indicado que su intención es extender estas funcionalidades a más idiomas y regiones en los próximos meses.