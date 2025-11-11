Google destinará 5.500 millones de euros a Alemania en su mayor inversión tecnológica hasta la fecha

Marianne Janik, vicepresidenta de Google Cloud para Europa del Norte; Philipp Justus, director general de Google Alemania y vicepresidente para Europa Central; y el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil.

El gigante tecnológico estadounidense Google ha anunciado este martes su mayor plan de inversión en Alemania, con una inyección de 5.500 millones de euros entre 2026 y 2029 destinada a reforzar sus infraestructuras de computación en la nube e inteligencia artificial.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo centro de datos, la ampliación de instalaciones existentes y la expansión de oficinas en tres ciudades alemanas, en un movimiento que se enmarca en la carrera tecnológica europea por no quedar rezagada frente a Estados Unidos y China en el desarrollo de la IA.

Dos centros de datos para impulsar la nube y la IA

La compañía, filial de Alphabet Inc., ha detallado que el núcleo de la inversión se concentrará en la región de Fráncfort, en el estado federado de Hesse. Google construirá un nuevo centro de datos en la localidad de Dietzenbach y continuará ampliando sus instalaciones en el campus de Hanau, que abrió sus puertas en 2023.

Estos centros de datos formarán parte de la red global de 42 regiones en la nube de Google, diseñadas para ofrecer servicios de alto rendimiento y baja latencia. Empresas alemanas como Mercedes-Benz y Koenig & Bauer ya utilizan esta infraestructura para desarrollar y escalar sus propias soluciones basadas en inteligencia artificial.

Logo de Google / Filip Singer, EFE

Las instalaciones darán acceso a los servicios de IA más avanzados de la compañía, incluida la plataforma Vertex AI con los modelos Gemini. Además, Google Cloud mantendrá su compromiso con soluciones de nube soberana, permitiendo a las organizaciones alemanas adoptar capacidades de IA mientras cumplen con los requisitos normativos locales y los valores europeos.

Impacto económico y empleo

Según las proyecciones de la empresa, la inversión contribuirá con una media de 1.016 millones de euros anuales al PIB local y respaldará aproximadamente 9.000 puestos de trabajo al año en Alemania hasta 2029.

Marianne Janik, vicepresidenta de Google Cloud para el norte de Europa, confirmó que el proyecto contempla 100 empleados trabajando directamente en Dietzenbach y otros 100 en Hanau.

"Un futuro digital soberano debe construirse en Europa, para Europa. Esto requiere más que simplemente ofrecer servicios; requiere inversión profunda y estructural en la economía local, creando empleos y fomentando un ecosistema tecnológico europeo vibrante", declaró Janik durante el acto de presentación en Berlín.

Por su parte, Philipp Justus, director de Google para Alemania y vicepresidente para Europa Central, subrayó que "el efecto multiplicador económico de esta inversión será considerable" y que el plan "dará a empresas, instituciones públicas y ciudadanos de toda Alemania un acceso aún mejor a nuestra tecnología, apoyando así la transformación digital".

Energía limpia y recuperación de calor

Google ha anunciado la ampliación de su colaboración con la empresa energética Engie para garantizar energía libre de carbono las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta 2030.

Esta alianza, iniciada en 2021, incluye la compra de electricidad procedente de nuevos proyectos eólicos terrestres y solares alemanes, sistemas de almacenamiento mediante baterías e hidroeléctrica, y la integración del parque eólico marino Borkum Riffgrund 3 de Ørsted.

La compañía proyecta que sus operaciones alemanas funcionarán con un 85% de energía libre de carbono en 2026. Google mantiene desde 2017 un balance del 100% de energía renovable a nivel global y aspira a operar con energía libre de carbono las 24 horas en todas las redes donde tiene presencia.

Además, Google ha detallado su primer proyecto de recuperación de calor en Alemania, desarrollado en colaboración con Energieversorgung Offenbach (EVO), el proveedor local de calefacción urbana en Dietzenbach.

Logo de Google / Filip Singer, EFE

El exceso de calor generado por el centro de datos se canalizará hacia la red de calefacción urbana de EVO, suministrando energía térmica a más de 2.000 hogares locales. Esta iniciativa sigue el modelo del proyecto piloto que Google desarrolló en Finlandia.

Gestión del agua y protección de humedales

En materia de gestión hídrica, Google se ha comprometido a reponer el 120% del agua que consume, como promedio, con el objetivo de mejorar la salud de las cuencas hidrográficas locales.

En Alemania, el 95% de las turberas naturales han sido drenadas, excavadas o convertidas en tierras agrícolas o forestales.

La compañía apoya la ampliación del área central de humedales de Büttelborn Bruchwiesen en Hesse, una zona de turberas que proporciona hábitat significativo para especies de aves y otras especies silvestres, en colaboración con la Fundación NABU para el Patrimonio Natural.

Ampliación de oficinas en Múnich, Fráncfort y Berlín

Más allá de la infraestructura tecnológica, Google realizará inversiones significativas en su presencia física en Alemania.

En Múnich, la compañía avanza con la rehabilitación del histórico edificio Arnulfpost, que se convertirá en un centro de desarrollo de última generación con 30.000 metros cuadrados de espacio de oficina para hasta 2.000 empleados. El proyecto, previsto para finales de 2026, incluirá espacios públicos accesibles para todos los habitantes de la ciudad.

En Fráncfort, Google ha ocupado la planta 24 de la Global Tower, estableciendo su oficina más alta en Alemania. El nuevo espacio incluye un Google Workspace completo y una sala de conferencias TechTalk con capacidad para 100 invitados.

En Berlín, la empresa está reconstruyendo antiguos estudios digitales en tres plantas adicionales equipadas con salas de reuniones, un auditorio TechTalk con vistas al río Spree y un nuevo espacio de demostración.

Respaldo político y contexto europeo

El anuncio contó con la presencia de varios ministros del Gobierno federal alemán.

El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, calificó los planes de Google como "verdaderas inversiones de futuro en innovación, inteligencia artificial, transformación climáticamente neutra y empleos futuros en Alemania. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora mismo".

Klingbeil precisó que no se destinarán subsidios estatales a esta inversión, aunque destacó la creación de un fondo de infraestructura presupuestaria para impulsar Alemania como centro de negocios.

Marianne Janik, vicepresidenta de Google Cloud para Europa del Norte; Philipp Justus, director general de Google Alemania y vicepresidente para Europa Central; y el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil. / Filip Singer, EFE

"Los fondos están disponibles desde hace unas semanas y estamos viendo un interés y una demanda considerables. Nuestro objetivo claro es modernizar nuestro país y hacer avanzar su economía", afirmó.

El ministro de Transformación Digital y Modernización Gubernamental, Karsten Wildberger, señaló que "queremos que Alemania juegue en la primera división cuando se trata de centros de datos en Europa. La inversión de Google demuestra que nuestro país es un lugar atractivo para inversiones en infraestructura digital".

Por su parte, la ministra de Investigación, Tecnología y Espacio, Dorothee Bär, indicó que "con nuestra Agenda de Alta Tecnología, pretendemos hacer de Alemania el principal lugar del mundo para las nuevas tecnologías. La inversión de Google demuestra que Alemania ya es un lugar atractivo para las empresas".

Una oleada de inversiones tecnológicas en Europa

La inversión de Google se suma a una oleada reciente de compromisos de infraestructura centrados en la inteligencia artificial en el continente europeo.

La semana pasada, Nvidia Corporation y Deutsche Telekom anunciaron un proyecto conjunto de centro de datos de IA de 1.000 millones de euros en Múnich, previsto para abrir a principios de 2026.

El mismo martes del anuncio de Google, Microsoft Corporation comunicó que destinará más de 10.000 millones de dólares (8.625 millones de euros) a Portugal a partir de 2026 para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial, la mayor cantidad que la compañía ha invertido hasta ahora en el país vecino. En asociación con Nscale, Nvidia y Start Campus, Microsoft instalará 12.600 unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación de Nvidia en la ciudad costera de Sines.

En septiembre, Google ya había anunciado planes para gastar 5.000 millones de libras (6.800 millones de dólares) en Reino Unido durante los próximos dos años.

A nivel global, Alphabet prevé que los gastos de capital alcancen los 93.000 millones de dólares en 2025, lo que subraya la magnitud de la inversión necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.

Según datos de la asociación del sector digital Bitkom, los operadores de centros de datos en Alemania invertirán aproximadamente 12.000 millones de euros solo este año. La organización proyecta que la potencia informática de los centros de datos alemanes aumentará un 70% para 2030.

Logo de Google / Filip Singer, EFE

La Comisión Europea ha instado al desarrollo de las llamadas gigafactorías de IA, centros de datos a gran escala capaces de entrenar y operar modelos de inteligencia artificial avanzados.

Sin embargo, Europa todavía está considerablemente rezagada: hasta el año pasado, los centros de datos del continente tenían una capacidad de computación de 16 gigavatios, frente a los 48 de Estados Unidos y los 38 de China, según datos de Bitkom.

Soberanía digital y dependencia tecnológica

A pesar de que las inversiones son generalmente bien recibidas en Alemania en un momento en que el canciller Friedrich Merz busca reactivar la economía, persisten preocupaciones sobre la dependencia de gigantes tecnológicos estadounidenses en áreas sensibles como la inteligencia artificial.

Las relaciones cada vez más tensas entre Europa y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia han alimentado los llamamientos a favor de una mayor soberanía digital, es decir, que los datos de la región se almacenen en territorio europeo, donde se aplican normas y valores europeos, en lugar de confiarse a empresas estadounidenses.

Google ha abordado estas inquietudes al enfatizar en su anuncio que ofrece computación en la nube "soberana" que permite a los clientes adoptar "capacidades de IA, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos locales y los valores europeos".

La compañía también destacó su compromiso con la libertad de elección, garantizando que las empresas alemanas no queden vinculadas a un único proveedor y tengan la flexibilidad operativa para seleccionar los mejores servicios para sus necesidades.

Kristina Sinemus, responsable de asuntos digitales en Hesse, restó importancia a las preocupaciones sobre la seguridad de los datos al trabajar con gigantes tecnológicos estadounidenses.

"No entregamos automáticamente todos los datos a Estados Unidos con un inversor estadounidense", afirmó, enfatizando que los acuerdos pueden garantizar que los datos permanezcan en territorio alemán. "Tenemos que dejar de pensar en términos de blanco y negro, porque es un poco más complejo que eso".