Disney y OpenAI firman un acuerdo histórico para que se puedan utilizar con la inteligencia artificial sus icónicos personajes

The Walt Disney Company y OpenAI han alcanzado un acuerdo histórico para licenciar más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars para su uso en Sora, la plataforma de vídeo generativo de OpenAI. Este convenio, con una duración de tres años, convertirá a Disney en el primer gran socio de contenido de la tecnológica, permitiendo a los usuarios crear vídeos cortos con personajes emblemáticos mediante inteligencia artificial.

Como parte del acuerdo, Disney realizará una inversión de 1.000 millones de euros en OpenAI y recibirá garantías para adquirir participación adicional. Además, la compañía de entretenimiento se convertirá en cliente principal de OpenAI, utilizando sus APIs para desarrollar nuevos productos y experiencias, incluyendo herramientas para Disney+ y la implementación de ChatGPT para sus empleados.

Robert A. Iger, CEO de Disney, ha destacado que "la rápida evolución de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y mediante esta colaboración con OpenAI extenderemos de manera responsable el alcance de nuestras historias a través de la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras". Por su parte, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, ha señalado que "este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad".

Más de 200 personajes disponibles para crear contenido

El acuerdo permitirá a los fans generar vídeos cortos con personajes tan emblemáticos como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Belle, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba, Mufasa, así como personajes de Encanto, Frozen, Inside Out, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up y Zootopia, entre otros. También estarán disponibles versiones animadas o ilustradas de personajes de Marvel y Lucasfilm como Black Panther, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, el Mandaloriano, Stormtroopers y Yoda.

Es importante destacar que el acuerdo no incluye ninguna imagen de actores ni voces reales, lo que refleja un enfoque cuidadoso hacia los derechos de imagen. Además de los vídeos, ChatGPT Images podrá generar imágenes fijas basadas en las mismas propiedades intelectuales, permitiendo a los usuarios crear contenido visual con solo unas pocas indicaciones textuales.

Los contenidos generados por usuarios mediante Sora podrán visualizarse en Disney+ como parte de una selección curada, creando así un nuevo canal de distribución para el contenido generado por fans. Según lo estipulado en el acuerdo, se espera que Sora y ChatGPT Images comiencen a generar vídeos con los personajes licenciados de Disney a principios de 2026.

Compromiso con el uso responsable de la IA

Ambas compañías han afirmado un compromiso compartido con el uso responsable de la inteligencia artificial, protegiendo tanto la seguridad de los usuarios como los derechos de los creadores. OpenAI se ha comprometido a continuar su liderazgo implementando medidas responsables para abordar la confianza y la seguridad, incluyendo políticas apropiadas según la edad y otros controles razonables en el servicio.

El acuerdo también establece el compromiso de mantener controles robustos para prevenir la generación de contenido ilegal o dañino, respetar los derechos de los propietarios de contenido en relación con los resultados de los modelos, y respetar los derechos de las personas para controlar adecuadamente el uso de su voz e imagen.

La transacción está sujeta a la negociación de acuerdos definitivos, aprobaciones corporativas y de junta directiva requeridas, y condiciones de cierre habituales. Este acuerdo representa un paso significativo en la integración de la IA en la industria del entretenimiento, estableciendo precedentes sobre cómo las grandes empresas de medios pueden colaborar con empresas tecnológicas para expandir sus universos narrativos.

OpenAI y su tecnología de vídeo generativo

OpenAI presentó Sora en febrero de 2025, una herramienta capaz de crear vídeos realistas a partir de instrucciones textuales. Esta tecnología representa un avance significativo en el campo de la IA generativa, permitiendo crear secuencias de vídeo de hasta un minuto con una coherencia narrativa y visual sin precedentes. El acuerdo con Disney supone una validación importante para esta tecnología, al integrarla con algunas de las propiedades intelectuales más valiosas y reconocibles del mundo.

La compañía fundada por Sam Altman ha destacado por su enfoque cauteloso en el lanzamiento de sus tecnologías, sometiéndolas a extensas pruebas y evaluaciones de seguridad antes de su disponibilidad general. Este mismo enfoque se está aplicando a Sora, especialmente considerando las implicaciones éticas y legales de la generación de vídeo mediante IA.

¿Qué significa este acuerdo para la industria del entretenimiento?

El acuerdo entre Disney y OpenAI marca un hito en cómo las empresas de medios tradicionales pueden abrazar las nuevas tecnologías de IA generativa de forma controlada. Al establecer un marco de licencias claro, Disney encuentra una forma de permitir la creatividad de los fans mientras protege sus valiosas propiedades intelectuales, creando potencialmente un nuevo modelo para la industria.

Este tipo de asociación podría cambiar fundamentalmente la relación entre creadores de contenido, propietarios de propiedad intelectual y audiencias, permitiendo nuevas formas de interacción con personajes e historias amadas. Al mismo tiempo, establece estándares importantes sobre cómo debe implementarse la IA generativa de manera responsable en el sector del entretenimiento.

Para Disney, representa una estrategia doble: proteger sus propiedades intelectuales a través de acuerdos de licencia mientras invierte directamente en la tecnología que podría transformar su industria. La inversión de 1.000 millones de euros demuestra la apuesta decidida del gigante del entretenimiento por estar a la vanguardia de la revolución de la IA en la creación de contenido.