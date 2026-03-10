Ir al contenido
Una dana situará su centro en el estrecho de Gibraltar
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
Boox Palma 2 Pro: Fotos del análisis
Análisis: Boox Palma 2 Pro, un smartphone y e-reader a color que apuesta por leer en un mundo saturado de pantallas
1/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
2/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
3/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
4/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
5/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
6/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
7/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
8/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
9/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
10/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
11/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
12/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
13/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
14/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
15/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
16/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
17/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
18/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
19/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
20/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
21/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
22/22
Boox Palma 2 Pro
/
Susana C. Gómez
Análisis: Boox Palma 2 Pro, un e-reader a color que también es un smartphone con Android
Boox Palma 2 Pro: Fotos del análisis
Copilot Cowork: Claude, la IA que sacudió Wall Street, ya tiene un pie dentro de Microsoft
Anthropic demanda al Gobierno de Trump tras ser vetada por el Pentágono
Lo último
Mercadona lleva su beneficio a 1.729 millones en 2025, un año “histórico”, según Juan Roig
En directo la última hora de la guerra en Oriente Medio
Huelga indefinida en la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa por falta de recursos
El Pentágono advierte que hoy será el "día más intenso" de ataques en Irán