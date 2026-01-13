Anthropic lanza Cowork, una herramienta que permite a Claude trabajar directamente con archivos del ordenador

La inteligencia artificial sale de la ventana del chat para trabajar directamente en el escritorio del usuario. Anthropic lanza Cowork, una herramienta que permite a Claude, su asistente de IA, acceder a carpetas del ordenador para leer, editar y crear archivos de forma autónoma.

El anuncio marca un cambio en la forma de interactuar con estos sistemas: ya no se trata solo de obtener respuestas, sino de delegar tareas completas que Claude ejecuta con mayor autonomía.

Cowork está ya disponible como versión preliminar para suscriptores de Claude Max en la aplicación para macOS y la compañía prevé mejoras continuas, incluida la sincronización entre dispositivos y una futura versión para Windows.

La herramienta nace de la evolución de Claude Code, un programa de línea de comandos lanzado inicialmente para desarrolladores que, según Anthropic, comenzó a utilizarse para tareas que iban mucho más allá de la programación.

Cómo funciona Cowork

El usuario concede a Claude acceso a una carpeta específica de su ordenador y, a partir de ahí, el asistente puede reorganizar archivos de la carpeta de descargas clasificándolos y renombrándolos, crear una hoja de cálculo con una lista de gastos a partir de capturas de pantalla dispersas o elaborar un borrador de informe partiendo de notas desordenadas, entre otras tareas.

A diferencia de una conversación convencional con Claude, donde el usuario debe proporcionar contexto repetidamente y adaptar las respuestas manualmente, Cowork permite encadenar tareas y el usuario puede añadir nuevas instrucciones mientras Claude trabaja en paralelo, sin necesidad de esperar a que termine cada paso.

Según Anthropic, eso convierte la interacción en algo más parecido a dejar mensajes a un compañero de trabajo que a mantener un diálogo continuo.

La herramienta puede integrarse con los conectores que el usuario ya tenga configurados -enlaces a información externa- y con Claude en Chrome, lo que amplía su alcance a tareas que requieren navegación web.

Anthropic también ha añadido un conjunto inicial de habilidades específicas para mejorar la capacidad de Claude de generar documentos, presentaciones y otros formatos de archivo.

Control y riesgos

Anthropic subraya que el usuario decide qué carpetas y conectores puede ver Claude, y que el asistente solicita confirmación antes de realizar acciones importantes.

Sin embargo, también advierte de dos aspectos clave.

En primer lugar, Claude puede ejecutar acciones potencialmente destructivas, como eliminar archivos locales, si recibe instrucciones en ese sentido. Dado que siempre existe la posibilidad de que interprete mal una orden, Anthropic recomienda dar instrucciones muy claras en estos casos.

En segundo lugar, existe el riesgo de las llamadas inyecciones de prompts, intentos de atacantes de alterar los planes de Claude a través de contenido que encuentre en internet.

La compañía afirma haber desarrollado defensas sofisticadas, pero reconoce que la seguridad de agentes de IA -es decir, asegurar sus acciones en el mundo real- sigue siendo un área de desarrollo activo en la industria.

Pese a estar ya disponible, Anthropic presenta Cowork como una versión preliminar de investigación; busca conocer cómo lo utilizan los usuarios y recoger sugerencias de mejora.

Claude se especializa en salud

Paralelamente, Anthropic ha ampliado de forma significativa las capacidades de Claude en los sectores sanitario y de ciencias de la vida con Claude for Healthcare, un conjunto de herramientas diseñadas para que proveedores médicos, aseguradoras y pacientes utilicen el modelo en tareas médicas dentro de entornos compatibles con HIPAA, la normativa estadounidense de protección de datos sanitarios.

Entre las novedades destacan nuevos conectores que permiten a Claude acceder directamente a bases de datos clave del sistema sanitario de Estados Unidos y también se incorporan habilidades específicas, como soporte para el estándar FHIR (formato de intercambio de datos sanitarios) y una plantilla para revisar solicitudes de autorización previa.

Con esas funciones, Claude puede acelerar procesos administrativos complejos, mejorar la gestión de reclamaciones, coordinar mensajes clínicos y servir de base para startups que buscan automatizar documentación o revisar historiales médicos.

Los usuarios en Estados Unidos pueden conectar sus propios datos de salud -resultados de laboratorio o registros médicos- mediante integraciones con Apple Health, Android Health Connect y otros conectores. Eso permite que Claude resuma historiales, explique resultados en lenguaje sencillo y ayude a preparar consultas médicas. Anthropic subraya que el usuario mantiene el control en todo momento y que estos datos no se utilizan para entrenar modelos.

Investigación y ensayos clínicos

Anthropic también ha ampliado Claude for Life Sciences, que inicialmente se centraba en investigación preclínica y bioinformática y añade herramientas orientadas a operaciones de ensayos clínicos y procesos regulatorios. Nuevos conectores permiten acceder a plataformas como Medidata, ClinicalTrials.gov, bioRxiv, medRxiv, Open Targets, ChEMBL y ToolUniverse.

Estas integraciones facilitan tareas como evaluar la viabilidad de ensayos, analizar datos históricos de reclutamiento, consultar investigaciones recientes o identificar dianas terapéuticas.

Claude puede redactar borradores de protocolos de ensayos clínicos que cumplan requisitos de la FDA y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), monitorizar indicadores operativos clave y detectar problemas antes de que afecten a los plazos.

Empresas como Sanofi, Novo Nordisk, Genmab, Flatiron Health y Veeva destacan mejoras en eficiencia, velocidad de desarrollo y capacidad de análisis gracias a la integración de Claude en sus flujos de trabajo. La disponibilidad del modelo en AWS, Google Cloud y Microsoft facilita su adopción a gran escala en el sector.