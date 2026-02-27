La Policía Nacional detiene en el Puerto de Tarifa a un hombre reclamado por un secuestro en Italia

Agentes de la Policía Nacional destinados en el puesto fronterizo de Tarifa detuvieron el pasado 15 de febrero a un ciudadano italiano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Italia por su presunta participación en un delito de detención ilegal y secuestro cometido el 23 de diciembre de 2023.

El arresto se produjo a la llegada de un ferry procedente de Marruecos al Puerto de Tarifa, cuando el reclamado intentaba ingresar a territorio español. Durante los controles sistemáticos en frontera, los agentes comprobaron que el viajero tenía vigente un señalamiento internacional tramitado a través de la Oficina Sirene, derivado de la orden italiana, que contempla penas de hasta 30 años de prisión.

Según las autoridades italianas, el detenido habría participado en un secuestro con fines de extorsión, en el que la víctima fue abordada a la salida de un local, forzada a entrar en un vehículo y trasladada a un apartamento donde permaneció retenida mientras se exigía un pago por su liberación.

Esta actuación pone de relieve la eficacia de los controles fronterizos y la cooperación policial y judicial internacional, herramientas fundamentales para combatir la delincuencia transnacional en Europa y garantizar el cumplimiento del Código de Fronteras Schengen en materia de control sistemático de viajeros.

Una vez confirmada su identidad y completadas las gestiones documentales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso inmediato en prisión a la espera de su entrega a las autoridades italianas.