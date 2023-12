Novak Djokovic, de visita por Bolonia

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, ha visitado recientemente la playa de Bolonia. Con motivo de su participación en la final de la Copa Davis, disputada la semana pasada en Málaga, el serbio se pasó por el chiringuito Sunset Loco Beach, donde se fotografío con su propietario, José Antonio Perea.

La fotografía la ha publicado Antonio Alba en el grupo de Facebook Tahivilla Digital, donde se hace eco de todo lo que sucede en la entidad autónoma y todo el término municipal tarifeño.

Serbia cayó en las semifinales de la Copa Davis por 2-1 ante Italia, que a la postre se haría con el título 47 años después.

Djokivic, además, tiene una vivienda en Marbella y se ha declarado un enamorado de Andalucía. "No paso demasiado tiempo, pero amo venir aquí; uno de mis hermanos vive en Marbella. La Costa del Sol es de los lugares mas bonitos del mundo. Los jugadores venimos aquí para preparar los torneos en Australia. Siempre hay sol, algo que no se encuentra en otros lugares de Europa. Me encanta la energía que hay en Andalucía. Comida, gente, el carácter de las personas, es algo diferente a cualquier parte de España, como Madrid. La cultura y el estilo de vida que puede llegar a ofrecer", indicó antes de su participación en la Copa Davis.