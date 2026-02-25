Tarifa refuerza la implantación del contenedor marrón con pasacalles, sesiones informativas y atención directa

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa intensifican esta semana en Tarifa las acciones de la campaña de sensibilización ambiental Este marrón vale la pena, una iniciativa orientada a fomentar la correcta separación de la fracción orgánica y a consolidar el uso del contenedor marrón entre la población.

El municipio acoge estos días un amplio programa de actuaciones que combina información directa, dinamización en la vía pública y encuentros con colectivos sociales, con el objetivo de reforzar la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de los residuos. Uno de los actos centrales será el pasacalles informativo previsto para el viernes 27 de febrero, de 12:00 a 13:00. El recorrido discurrirá por la Puerta de Jerez, la avenida de Andalucía y el paseo de la Alameda, llevando el mensaje de la campaña a pie de calle y fomentando la participación vecinal mediante una acción cercana, visual y participativa.

Ese mismo día comenzará su actividad el punto informativo itinerante, que permanecerá operativo en Tarifa hasta el 5 de marzo. Se ubicará en el paseo de la Alameda, en las inmediaciones de la Oficina de Turismo; en el Ayuntamiento de Tarifa, en la plaza de Santa María; y en la Puerta de Jerez, en la calle Silos. En estos espacios se ofrecerá atención personalizada, se distribuirán materiales divulgativos y se prestará asesoramiento sobre el uso adecuado del contenedor marrón.

En el ámbito social, este pasado martes se celebró una sesión informativa en el Centro Ocupacional Viento de Levante-Asansull de Tarifa, dirigida tanto a usuarios como a profesionales, con el fin de facilitar pautas prácticas para la correcta separación de residuos orgánicos y resolver dudas sobre su depósito.

Además, los días 26 y 27 de febrero se celebrarán las primeras sesiones informativas abiertas a la ciudadanía en la Casa de la Cultura, donde se abordarán los beneficios ambientales, económicos y sociales asociados a la recogida selectiva de la fracción orgánica.

Las visitas domiciliarias puerta a puerta continuarán hasta el jueves 26 de febrero, favoreciendo el contacto directo con los hogares para informar, entregar kits y promover la adquisición de hábitos más sostenibles.

Tras el periodo festivo, se retomarán las acciones en los centros educativos de la ciudad, de forma que la próxima semana comenzarán las sesiones en colegios de Tarifa y tendrán continuación durante la segunda semana de marzo, con actuaciones previstas también en los núcleos de Bolonia, Facinas y Tahivilla.

Hasta la fecha, los datos acumulados en Tarifa reflejan una significativa participación ciudadana: se han realizado más de 3.300 visitas domiciliarias, se ha ofrecido información directa a cerca de 1.100 hogares y se han entregado más de 1.000 kits para facilitar la separación de la fracción orgánica.

El consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán, ha valorado positivamente la evolución de la campaña y ha destacado la creciente implicación de vecinos, comercios y colectivos sociales. Según ha subrayado, los resultados obtenidos evidencian que la implantación del contenedor marrón avanza con paso firme en la comarca y que el compromiso ciudadano es fundamental para consolidar un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y alineado con los principios de la economía circular.

En este contexto, Abellán ha añadido que las actuaciones últimamente desarrolladas en La Línea de la Concepción y San Roque —las cinco sesiones informativas celebradas hasta la fecha y el contacto con catorce grandes generadores— vienen a sumarse a las ya realizadas, reforzando el trabajo previo y consolidando el proceso de implantación del contenedor marrón mediante nuevas acciones de información, sensibilización y colaboración con el tejido social y económico del territorio.