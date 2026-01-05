Economía
La cabalgata de los Reyes Magos en Tarifa.
La cabalgata de los Reyes Magos en Tarifa. / Pepe Muñoz

Fotos de la cabalgata de los Reyes Magos en Tarifa

05 de enero 2026 - 19:45

El recorrido oficial de los Reyes Magos en Tarifa comenzó por la tarde con una visita al Hogar del Pensionista previo a su salida en la cabalgata por las calles de la localidad.

Un animado cortejo ha reunido a familias al completo para ver a los magos de Oriente antes del reparto de los regalos por las casas de la localidad.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27 (1)
1/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27 (1) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26
2/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (1)
3/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (1) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (2)
4/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (2) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (3)
5/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.26 (3) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27 (2)
6/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27 (2) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28 (2)
7/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28 (2) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28
8/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28 / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28 (1)
9/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.28 (1) / Pepe Muñoz
WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27
10/10 WhatsApp Image 2026-01-05 at 19.36.27 / Pepe Muñoz

