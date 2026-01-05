Fotos de la cabalgata de los Reyes Magos en Tarifa

El recorrido oficial de los Reyes Magos en Tarifa comenzó por la tarde con una visita al Hogar del Pensionista previo a su salida en la cabalgata por las calles de la localidad.
Un animado cortejo ha reunido a familias al completo para ver a los magos de Oriente antes del reparto de los regalos por las casas de la localidad.
