'Faya dayi' el mejor largometraje de ficción del XIX Festival de Cine Africano de Tarifa

El XIX Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger ha dado a conocer su palmarés. El jurado internacional, formado por Lemohang Jeremiah Mosese, Valérie Osouf y Carlos Reviriego ha decidido otorgar el Premio a Mejor Largometraje de Ficción de la sección competitiva Hipermetropía a Faya Dayi, de Jessica Beshir. Una coproducción entre Estados Unidos, Qatar y Etiopía que habla el sueño de un lugar idealizado.

La película es un viaje en las montañas de Etiopía, inmerso en los rituales del khat, una hoja que los musulmanes sufíes mastican para sus meditaciones religiosas cuyo cultivo es en la actualidad el más lucrativo de Etiopía. A partir del comercio de esta planta, la película teje un tapiz de historias íntimas de personas atrapadas entre la violenta represión gubernamental, las fantasías inducidas por el khat y los engañosos viajes más allá de sus fronteras, ofreciendo una oportunidad a los sueños de los jóvenes que anhelan una vida mejor.

El Premio Casa África al Mejor Documental recae en Xaarasi Xanne (Voces cruzadas), de Bouba Touré y Raphaël Grisey. Además, el jurado internacional ha querido dar una mención especial al documental Lév la tét dann fénwar (En las brumas de la noche), de Erika Étangsalé.

El Premio a Mejor Actor es para tres protagonistas, los del filme Nous, Étudiants!, de Rafiki Fariala: Benjamin Kongbo Sombot, Nestor Ngbandi Ngouyou y Aaron Koyasukpengo.

El Premio Mejor Actriz, recae en Néhémie Bastien, protagonista de Freda, de Gessica Géneus, filme de Haití y Benín. "Porque Haití es un símbolo del afán de libertad. En su actuación en Freda, Néhémie Bastien encarna con gracia esta voluntad de emancipación"

El Premio del Público, votado por los espectadores presenciales en Tarifa ha sido para Lév la tét dann fènwar (En las brumas de la noche), de Erika Étangsalé, y el III Premio ACERCA de la Cooperación Española otorgado por la AECID y presidido por Elvira Cámara ha sido para Xaraasi Xanne, de Bouba Touré y Raphaël Grisey.

En esta edición, el jurado ha decidido hacer una mención especial a la película haitiana Freda de Gessica Géneus, “por mostrar un retrato de las encrucijadas en las que se encuentran los seres humanos en sus vidas, que son también algunas de las motivaciones de la Agenda 2030: las desigualdades, la falta de oportunidades, la corrupción y los abusos de diversa índole, detonantes de la violencia. Un valor fundamental de la película es el uso de la lengua criolla. La lengua y el color de la piel se muestran aquí como motivos de exclusión. Se abordan los retos para mejorar la educación (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el respeto a la diversidad cultural o la paz (ODS 16); también se reflexiona acerca de las respuestas de cada personaje; algunos acuden a las migraciones, otros a la violencia o al blanqueamiento de la piel”.

El premio ACERCA nace de la colaboración entre la Dirección de Relaciones Culturales de la AECID y el Festival de Cine Africano de Tarifa con la vocación de fortalecer el espacio audiovisual existente entre España y África, además de concienciar a la sociedad en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible”.

El jurado Andaluz, formado por Nocem Collado, Andrés Vega e Inés Nofuentes ha otorgado el Premio a Mejor Cortometraje de la sección África En Breve al egipcio Microbus, de Maggie Kamal, sobre uno de esos viajes que cambian para siempre. El jurado ha elegido este corto por “mostrar una situación, de aparente cotidianidad, donde una mujer debe hacer frente al miedo y la violencia. Por contar con gran sencillez y maestría la normalización social del acoso, y evidenciar la complicidad de los pactos patriarcales para su permanencia. Por narrar sin artificios, en un solo espacio y con un excelente tratamiento de la tensión, los diálogos y silencios, la creciente angustia que pasa una mujer joven cuando no sabe si llegará sana a su destino. En un momento en el que se debaten las libertades de las mujeres en cualquier rincón del mundo, otorgamos el Premio de Mejor Cortometraje del Festival de Cine Africano Tarifa Tanger a Microbús de Maggie Kamal”

El jurado ha decidido otorgar una mención especial a Egúngún, de Olive Nwosu por “ofrecer una historia valiente, veraz y actual que presenta el conflicto de visibilidad u ocultación de la sexualidad en las mujeres lesbianas o bisexuales, por exponer el dispar destino de sus protagonistas y mostrar la serena confrontación con su identidad y sus memorias por medio de un guión original y emotivo”.

Premios FCAT LAB

El jurado del espacio de industria del festival, Gabor Greiner, Faissol Gnonlonfin y Thibaut Bracq, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Goethe Institut Madrid y a la colaboración de distintas empresas españolas e internacionales han otorgado premio a los siguientes proyectos:

El premio Sudu Connexion va para Bufis de Mahad Ahmed y Vincenzo Cavallo (Kenia, Somalia, Alemania). El Premio de Traducciones Bienza ha sido para Jump the wall, de Mohamed Zineddaine (Marruecos). Tomahawk Servicios digitales de Cine otorga su premio a The burdened de Amr Gamal (Sudán, Yemen). El premio Tres Gatos Sonido es para Le mouton de Sada, de Pape Bouname Lopy (Senegal). El premio Laserfilm es para Abo zabaal prison 1989, de Bassam Mortada (Egipto) y, por último, el premio que otorga el Festival de Cine Africano-FCAT es para So we stay alive, de Amine Kabbes (Algeria).

Salto del eje

Durante la ceremonia de clausura del XIX Festival de Cine Africano de Tarifa, conducida por el actor Armando Buika, se han proyectado los cortometrajes del proyecto Salto del eje, una escuela de cine promovida por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y la Federación Pantalla, en el que también participan la Fundación Márgenes y Vínculos y la Coordinadora Alternativas, patrocinado por Grupo Red Eléctrica y en colaboración con Diputación de Cádiz y Ministerio de Cultura y Deporte. Su objetivo consiste en aplicar una estrategia cultural que transforme el acceso a la cinematografía en entornos desfavorecidos.

Gracias a esta iniciativa alumnos y alumnas de Algeciras y San Roque han presentado en la gala de clausura dos cortometrajes, En Búsqueda y Lo que somos, en el que han estado trabajando en los últimos meses. Ana, una de las muchas alumnas del proyecto Salto del Eje, asegura que con la cámara “podemos hacer que vean lo que queremos que vean. Quien tiene la cámara tiene el poder".

A la ceremonia de clausura del FCAT han acudido por parte de este proyecto Alto Comisionado Jorge Jiménez de Red Eléctrica Española, Elena Subirá, de la Federación pantalla junto a Marta Lladó, Francisco Mena de Márgenes y Vínculos, Désiré Fernández de la Coordinadora Alternativas, Jaime Armario y Lucia Trujillo de la Diputación de Cádiz y Jose A. Pacheco, Subdelegado de Gobierno en Cádiz, además de Mane Cisneros y Othman Saadi por parte del FCAT.