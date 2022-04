“La romería es algo digno de vivir”

Vuelve una de las romerías más populares de todo el Campo de Gibraltar, en honor al patrón de Castellar, el Cristo de la Almoraima, una de las tallas más veneradas en la comarca e incluso a nivel nacional. El presidente de la Asociación Parroquial Santísimo Cristo de la Almoraima, José Carrillo, da las claves sobre esta celebración.

-¿Qué puede contarnos sobre los orígenes de esta romería?

–Esta romería datada con fecha no está, anteriormente sí se realizaba una romería en la Casa Convento donde se encontraba el Cristo y se celebraba a principios del mes de mayo. No obstante, no existe ningún documento que pueda datar con seguridad el año exacto.

–Además, esta talla es una de las más veneradas de la comarca, ¿no es así?

–Efectivamente, la talla tiene una datación del año 1600, tiene cuatro siglos de antigüedad, además de ser una imagen muy milagrosa. Todo ello provoca que cuente con numerosos devotos en todo el Campo de Gibraltar e incluso en Málaga y te podría decir que en toda España ya que vienen visitantes y peregrinos de todo el país. Es una romería muy singular porque el centro es un crucificado muerto, yo creo que como esta no hay otra en España.

–¿Qué modificaciones va a tener la romería tras dos años de pandemia?

–El principal cambio va a producirse en su recorrido porque dado que va a hombros lo vamos a recortar un poco, quitando un trozo de este ya que se hacía muy largo. Por lo demás, la misa se va a celebrar dentro de la parroquia en vez de fuera con las pantallas como se venía haciendo, aunque sí se van a seguir habilitando estas pantallas y diversas sillas en el exterior, para que todo aquel que lo desee pueda seguirla sin que la parroquia se llene demasiado.

Antes de la pandemia podían entrar hasta 400 o 500 personas y realmente casi ni se podía ver ni escuchar nada. También vamos a seguir manteniendo dentro de la parroquia la mascarilla todo lo que podamos.

–¿Qué momentos recomienda que no hay que perderse?

–Para mí uno de los momentos más emotivos es cuando el Cristo sale por la puerta de la parroquia, sale a hombros de los costaleros, pero no lleva andas de traslado ni nada más. Luego sí se traslada a las andas y en la entrada se vuelven a quitar y entra por la plaza exactamente igual que a la salida. Es una escena bastante emotiva y bonita que remueve mucho a todo aquel que va a verlo.

–En cuanto al acompañamiento de la procesión también destaca el desfile de carrozas

–Sí porque el Cristo delante lleva la banda de música que va amenizando con marchas procesionales, pero además es una talla a la que se le tocan algunos pasodobles es por esto por lo que digo que no es una romería al uso. Y detrás de él es donde van las carrozas e incluso una comitiva de más de 15 tractores y caballistas, es algo muy bonito tanto de ver como de participar.

-¿Qué le diría a todo aquel que no conozca esta singular romería?

-La verdad es que se están perdiendo una de las joyas del Campo de Gibraltar, por la antigüedad de la talla y por ser una de las fiestas más bonitas de la comarca. Yo particularmente invito a todo el Campo de Gibraltar y a toda España en sí a que vengan porque, como te decía, es una de las romerías más singulares que existen y, además, de muchísima antigüedad.

Es algo muy bonito el ir al lado del Cristo y las promesas que se le hacen, de hecho, hay muchos devotos que salen descalzos durante el recorrido ya que es un Cristo con mucha devoción y muchas peticiones. La procesión en sí tiene muchos contrastes y es digna de vivir.