“Nuestro objetivo siempre ha sido modernizar la Feria”

-¿Qué se ha ido modificanto en la Feria dese su llegada a la alcaldía?

-Desde 2019 una de las medidas que tomamos es tener unas cortes igualitarias. También eliminamos los fuegos artificiales y modificamos los días de Feria para que acabara siempre en sábado, lo que nos permitió darle cobertura a algo que se ha implantado para quedarse: el domingo de farolillos, que este año coincide con uno de los días del niño. Otra cosa de la que me siento tremendamente orgulloso como alcalde es que hemos conseguido que el día de nuestro patrón se mantenga como el día importante de la Feria. Además, anteriormente los días no lectivos de los que disponían los colegios no se utilizaban para la Feria y hemos conseguido incorporarlos para evitar el absentismo escolar.

-¿Algunas novedades para este año?

-Este año, como novedad, la comida de las personas mayores va a ser en el Hotel Montera, un lugar cómodo y climatizado para facilitar el acceso a quienes tengan condiciones físicas delicadas. Además hemos contratado un trenecito que va hasta la Feria y todos los días, en la franja horaria de 18:00 a 20:00, los cacharritos funcionarán sin música. Por último, los niños con capacidades especiales tendrán un carné preferente de acceso a las atracciones sin esperas ni colas. La última novedad es que, por si alguna chica sufre alguna agresión, dentro del recinto ferial vamos a tener todos los días hasta las 3:00 un punto violeta con personal cualificado para atender a cualquier persona que lo necesite. Desde que soy alcalde nuestro objetivo siempre ha sido modernizar nuestra feria y adaptarla a la realidad del siglo XXI en la que estamos, y no puedo negar que ha habido temas que han sido controvertidos. Todas estas cuestiones y estos cambios se han ido llevando a cabo poco a poco. Y gracias, como digo siempre, a la buena predisposición de las asociaciones y colectivos, hemos conseguido tener una Feria que progresa adecuadamente.

-¿La población agradece los cambios que se han llevado a cabo?

-Bueno, han habido algunas cosas, como la corte igualitaria y la eliminación de los fuegos, que causaron polémica. Pero yo le explico a la gente que tirar fuegos artificiales cuando tenemos recursos limitados no tiene sentido. El mundo avanza y debemos respetar a las personas sensibles y a los animales que sufren con los petardos. El dinero de los fuegos artificiales se ha invertido en la comida de los mayores, algo que nos parece mucho más importante. Ahora la ciudad es más amable, la fiesta es más amable, y aún nos quedan cosas por hacer y por mejorar.

-¿Cómo han ido los preparativos?

-Han ido bien porque durante muchos años hemos mejorado el recinto ferial, hemos acometido infraestructuras importantes y tenemos resuelto todo el tema del saneamiento. Todos los temas están coordinados: señalización, caseteros, policía, gobernación civil, compañía de ambulancia. En suma, todos los servicios que tienen que ver con la gente que está en la Feria. Nosotros ya tenemos mecanizados todos estos procedimientos y ya no importa tanto quién está al frente, y en esto me estoy quitando yo de la ecuación para que las cosas salgan bien. Los concejales de cualquier área saben perfectamente cuál es su rol, están en la reunión y ya conocen sus tareas.

-¿Qué cifras de visitantes mueve la Feria?

-Durante los días de Feria puede haber una afluencia de 24.000 personas en el recinto ferial, prácticamente la totalidad del municipio se encuentra celebrando los días de fiesta, además de la población foránea que nos visita. Nosotros tenemos una fortuna, y es que todo el tejido de asociaciones y colectivos del municipio están muy alineados con las necesidades del pueblo y con el Ayuntamiento. Gracias al trabajo de todos ellos se facilita mucho que la Feria de Los Barrios salga adelante.

-¿Qué mensaje le gustaría enviarle a su pueblo antes de la feria?

-Les pido que disfruten. Todo se ha preparado para disfrutar, especialmente para los niños y niñas, y como todos los años se ha preparado todo con el mayor de los cariños, intentando que no se quede nadie fuera y que todo el mundo pueda disfrutar de esta fecha, especialmente los jóvenes que están deseando que llegue este momento. Todo está preparado para que todos los barreños lo pasen bien y, como siempre, me gustaría hacer un llamamiento al resto de vecinos de la comarca y decirles que en Los Barrios tienen su casa. Nosotros, además, una de las premisas que mantenemos siempre dentro de nuestra Feria es que vamos a tener muchísimos invitados y los queremos atender de la mejor manera posible, así que también se ha preparado todo para ello.