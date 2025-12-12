Violencia machista: Fingió estar muerta para evitar que la matara después de asesinar a su hijo de 5 años en Girona

Astrid, la vecina de Bellcaire d’Empordà (Girona) que estuvo a punto de morir a manos de su pareja la madrugada del 3 de abril de 2024 y que sufrió amnesia postraumática, ha empezado a recuperar la memoria. Su testimonio, desgarrador y clave para la causa, incluye una revelación estremecedora: “fingí estar muerta” para evitar que él rematara el ataque, según fuentes cercanas al caso. Esa noche, Alex B. G., en trámites de separación y con un hijo en común de cinco años, irrumpió en la vivienda. Allí apuñaló mortalmente al pequeño e hirió gravemente a Astrid antes de huir. Fue detenido horas después.

Negó haber matado al niño

Tras diecisiete meses de cirugías y rehabilitación, la mujer ha recuperado recuerdos que podrían apuntar a una cierta planificación. Rememora que la víspera del ataque su expareja se presentó en la casa y golpeó la puerta con tal fuerza que llegó a romper un cerrojo interno. También pidió unas llaves de repuesto para “recoger ropa”, algo que nunca hizo. Ese día, además, dejó sus propias llaves en el trabajo. Según las mismas fuentes, todo ello podría haber buscado justificar que no tuvo acceso a la vivienda si la víctima hubiera muerto.

Astrid recuerda el momento del ataque: la casa a oscuras, la “cara de rabia” de su ex pareja y la del niño, desconcertado. Tras ordenar al pequeño marcharse de la habitación, se tumbó de lado y se inmovilizó, simulando estar muerta hasta que él abandonó la casa.

Cuando trató de arrastrarse hasta la puerta para pedir ayuda, él regresó —al pasar en coche por delante—, la metió en la cocina y volvió a golpearla. Una hora después logró pedir auxilio a una vecina. El agresor huyó hasta Torroella de Montgrí, donde vivía con sus padres. Fue detenido pocas horas después y llevaba encima el arma del crimen. Admitió haber atacado a Astrid, pero negó haber matado al niño. La causa continúa abierta por asesinato, asesinato en grado de tentativa y las agravantes de género, ensañamiento y parentesco.