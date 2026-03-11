Tres niños heridos, dos graves, por quemaduras por un experimento escolar en Gerona

Tres menores heridos, dos graves, por una explosión en un experimento escolar en Porqueres (Gerona).

Tres niños han resultado heridos por quemaduras este miércoles, dos de ellos de gravedad, durante un experimento escolar en Porqueres (Gerona), según ha informado el SEM.

Fuentes de la policía catalana han detallado que el experimento se estaba llevando a cabo en el exterior durante la clase de química, concretamente en el patio del colegio L'Entorn, ubicado en la calle Montseny del municipio gerundense, y los menores tienen unos 9 años.

Por otro lado, los Bomberes han recibido el aviso sobre las 10.:45 por "algo que había explotado", concretamente una botella durante el experimento.

Los dos que han resultado heridos de gravedad han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, uno de ellos en helicóptero, mientras que el tercero, en estado leve, ha sido derivado al Hospital Josep Trueta de Gerona.

Hasta el lugar se han desplazado 2 helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

El Ayuntamiento de Porqueres ha informado de que los tres alumnos han sufrido quemaduras, mientras que el resto del alumnado y profesorado se encuentran bien.

Por su parte, el conseller de Presidencia del Govern, Albert Dalmau, ha deseado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press la "rápida recuperación de los niños" y ha agradecido la labor de todos los cuerpos de seguridad y docentes, que han actuado con rapidez y coordinación.